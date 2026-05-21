ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για εξηγήσεις στα μη πολιτικά πρόσωπα, αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές
Για την ίδια υπόθεση ενώπιων των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων έχουν κληθεί για αύριο και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές
Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των «ευρωεισαγγελέων». Τα πρόσωπα αυτά έλαβαν κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανωμοτί εξηγήσεις καθώς τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες για υπαλλήλους και υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού, αγρότες κ.ά., οι οποίοι φέρονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες να ζητούν ή να μεσολαβούν, ώστε να δοθούν οι υπό έρευνα επιδοτήσεις.
Για την ίδια υπόθεση ενώπιων των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων έχουν κληθεί για αύριο και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές, για τους οποίους η Βουλή έχει άρει την ασυλία τους χωρίς βεβαίως η απόφαση αυτή να ισοδυναμεί με απαγγελία κατηγοριών ή καταδίκη τους. Από τους 11 βουλευτές οι εννέα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις για πλημμελήματα και οι δυο για κακούργημα. Μάλιστα ο χρόνος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους ελεγχόμενους για πλημμελήματα πιέζει καθώς αυτά παραγράφονται εντός του 2026.
Οι ελεγχόμενοι βουλευτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους, όπως ακριβώς συνέβη δηλαδή και με τα μη πολιτικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που οι ελεγχόμενοι βουλευτές δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον των εισαγγελέων, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.
Εφόσον η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους ολοκληρωθεί οι «ευρωεισαγγελείς» θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις σε βάρος τους ή θα προβούν σε αρχειοθετήσεις των δικογραφιών.
Πάντως η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων από πολιτικά και μη πρόσωπα συμπίπτει χρονικά με την ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η νέα διάταξη προβλέπει επιτάχυνση της δικαστικής εκκαθάρισης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Οι νέες ρυθμίσεις προκάλεσαν, ωστόσο, την αντίδραση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι, η οποία με επιστολή της προς υπουργείο Δικαιοσύνης εξέφρασε προβληματισμό κυρίως για την ανάθεση της ανακριτικής έρευνας για τα κακουργήματα σε Εφέτη Ειδικό Ανακριτή και όχι σε Ευρωπαίο Ανακριτή. Μιλώντας στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, αφού επισήμανε πως η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν ενήμερη για τη νέα αυτή ρύθμιση, σημείωσε ότι θα καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι «στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως».
