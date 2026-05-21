Νίκολα Βούιτσιτς: Εύχομαι να το πάρει ο Ολυμπιακός και ειδικά στο ΟΑΚΑ
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού μίλησε τους δύο ημιτελικούς του Final-4 και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ
O Nίκολα Βούιτσιτς πήγε σε δύο φάιναλ φορ με τον Ολυμπιακό, το 2009 στο Βερολίνο και το 2010 στο Παρίσι, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο παλαίμαχος σέντερ και νυν team mananger της Μακάμπι Τελ Αβίβ, δήλωσε Ολυμπιακός και ευχήθηκε να κατακτήσει το τρόπαιο η ομάδα του Πειραιά, την ερχόμενη Κυριακή (24/5), στο φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα.
«Και το να το πάρει ο Ολυμπιακός, εδώ στην Αθήνα και ειδικά στο ΟΑΚΑ... ξέρετε... είναι κάτι ξεχωριστό» είπε γελώντας πονηρά ο Κροάτης.
Οι δηλώσεις του Νίκολα Βούιτσιτς
-Φόρεσες δύο χρόνια τη φανέλα του Ολυμπιακού... πως είναι να είσαι τώρα εδώ ξανά στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τρόπαιο της Euroleague;
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Πρώτα απ' όλα η Αθήνα είναι ένα τέλειο μέρος να είσαι. Είναι μία εξαιρετική πόλη για να διοργανώνει ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Όλοι εδώ μιλούν γι΄ αυτό. Ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου είναι εδώ και ελπίζω να κατακτήσει το τρόπαιο. Και να το πάρει, εδώ στην Αθήνα και ειδικά στο ΟΑΚΑ... ξέρετε... είναι κάτι ξεχωριστό».
-Τι έχει αλλάξει στους ψηλούς, τους σέντερ στο σύγχρονο μπάσκετ εν συγκρίσει με τα χρόνια που μεσουρανούσες εσύ. Αν και δεν πάει βέβαια πάρα πολύς καιρός από τότε που αγωνιζόσουν.
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Διαφορετικό παιχνίδι για τους σέντερ. Σήμερα χρησιμοποιούνται πολύ διαφορετικά απ' ότι στις δικές μου ημέρες. Και δουλεύουν διαφορετικά και στις προπονήσεις. Άλλες εποχές, άλλο παιχνίδι... δεν μπορείς καν να συγκρίνεις».
-Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναδείχτηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της Euroleague αυτή τη σεζόν. θεωρείς πως έχει βγει μπροστά αυτή τη σεζόν;
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Ο Μιλουτίνοφ κάνει εξαιρετικά παιχνίδια και είναι ένας από τους λίγους... τελευταίους σέντερ αυτού του είδους, αυτού του στιλ, στο υψηλότατο επίπεδο που είναι η Euroleague. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, είναι ένας μεγάλος παίκτης. Τον παρακολουθώ ανελλιπώς και τον απολαμβάνω».
-Πάμε στους ημιτελικούς: Τι προβλέπεις για τη μάχη Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ;
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Σε ένα φάιναλ φορ να κάνεις αναλύσεις προπονητικού επιπέδου είναι άχρηστο γιατί το momentum ενός ή δύο παικτών μπορεί ν' αλλάξει τα πάντα. Δεν μιλάμε για μια σειρά "best of five" που να μπορεί μια ομάδα να προσαρμοστεί ή να μην προσαρμοστεί. Είναι πολύ δύσκολο να κάνω πρόβλεψη. Μπορείς να πεις, ποια ομάδα είναι φαβορί στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, όμως καμία ομάδα δεν είναι φαβορί».
-Και για το ζευγάρι Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης;
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Η Βαλένθια είναι το αουτσάιντερ λόγω της έλλειψης εμπειρίας, αλλά δεν θα έλεγα πως δεν έχουν πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό. Θα έλεγα ότι κάθε ομάδα έχει από 25%».
-Θεωρείς πως και τα δύο ματς θα είναι πολύ κλειστά;
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Πιστεύω πως και τα δύο ματς θα είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Και πράγματι πολύ κλειστά».
-Και τέλος ένα μήνυμα για τους φιλάθλους;
ΒΟΥΙΤΣΙΤΣ: «Ελάτε και απολαύστε το!».
