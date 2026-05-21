Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
Ερντογάν: Ο τουρκικός στρατός δεν κατέστρεψε ποτέ κανένα μέρος που πάτησε το πόδι του, είναι ένας στρατός ειρήνης και ηρεμίας
Ο πρόεδρος της Τουρκίας παρακολούθησε την άσκηση «Efes 2026» στη Σμύρνη, όπου συμμετείχαν 50 χώρες - «Ο στρατός δεν έβλαψε ποτέ ανθρώπους εκτός από τους εχθρούς, δεν έβλαψε ποτέ κανένα πλάσμα, δέντρα ή πόλεις», τόνισε
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της dailysabah, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον τουρκικό στρατό ως «στρατό της ειρήνης που δεν θα βλάψει κανέναν εκτός από τους εχθρούς» και επεσήμανε πως: «η διατήρηση της ειρήνης απαιτεί καλή προετοιμασία, βούληση και αποφασιστικότητα. Ο τουρκικός στρατός φέρει τη μνήμη του έθνους και της πατρίδας του, καθώς και τις μνήμες και τις ιδέες της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Ο τουρκικός στρατός είναι ένας στρατός ειρήνης, ένας στρατός ηρεμίας. Είναι ένας στρατός σταθερότητας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο τουρκικός στρατός δεν κατέστρεψε ποτέ κανένα μέρος όπου πάτησε το πόδι του. Αντίθετα, το αποκατέστησε. Ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, αυτός ο στρατός δεν έβλαψε ποτέ ανθρώπους εκτός από τους εχθρούς, δεν έβλαψε ποτέ κανένα πλάσμα, δέντρα ή πόλεις. Αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα και το έθνος του και εγγυάται ειρήνη και σταθερότητα επίσης για την περιοχή, για τον κόσμο».
Επίσης, σημείωσε ότι ο κόσμος διέρχεται μια ευαίσθητη περίοδο, όπου τα παραδείγματα ασφάλειας αλλάζουν, η φήμη του διεθνούς δικαίου έχει πληγεί και απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. «Δημιουργείται μια νέα ισορροπία, χτίζονται νέες συμμαχίες, αν και μια νέα παγκόσμια τάξη εξακολουθεί να απουσιάζει. Ο κόσμος μας εξελίσσεται από ένα status quo που σχεδιάστηκε από μια χούφτα μεγάλων δυνάμεων σε μια πολυπολική κατάσταση με πολλούς παράγοντες. Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας. Το όνομά της αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της νέας εποχής. Ενώπιον των απαισιόδοξων σεναρίων για το μέλλον, προσπαθούμε να καταστήσουμε τη χώρα μας βασικό παράγοντα σε κάθε τομέα, ιδίως για την ειρήνη στην περιοχή», τόνισε, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο στρατός ισχυρός και καλά εξοπλισμένος για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια σε «μια δύσκολη περιοχή».
Turkish President Erdogan:— Clash Report (@clashreport) May 21, 2026
The Turkish Army has never destroyed any place it entered throughout history; on the contrary, it has restored places that had been devastated.
Even under the harshest conditions, our army has never harmed any person, living being, tree, or city other… pic.twitter.com/brFgwD9j7V
Türkiye is becoming an increasingly influential actor in a rapidly changing world, says President Recep Tayyip Erdogan, highlighting the country's growing defence capabilities and renewed commitment to regional peace and stability pic.twitter.com/1ytKe7bLwv— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 21, 2026
«Από τα ταραγμένα νερά στην ακτή της ειρήνης»«Θέλουμε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη, να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας ικανότητες και να επιταχύνουμε τις καινοτόμες κινήσεις μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες με τους φίλους μας με βάση το αμοιβαίο όφελος και τον αμοιβαίο σεβασμό. Μέσα από όλα αυτά, στοχεύουμε να βγάλουμε τη χώρα μας από τα ταραγμένα νερά και να την οδηγήσουμε στην ακτή της ειρήνης. Αυτό είναι ο στόχος του στρατού μας», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.
«Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα απέναντι σε όσους επενδύουν στον πόλεμο και το χάος. Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά τις κοινές αξίες της ανθρωπότητας ενάντια στα δίκτυα γενοκτονίας που σφαγιάζουν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, στη Γάζα, στο Λίβανο και αλλού στην περιοχή μας. Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα όσων κέρδισαν αφού συνάψαν φιλίες με τον τουρκικό λαό και παραδείγματα των συνεπειών για όσους τρέφουν εχθρότητα εναντίον των Τούρκων», πρόσθεσε.
Άσκηση «Efes 2026»Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδείξεις και παρουσιάστηκαν τα τελευταία προϊόντα της αμυντικής βιομηχανία της χώρας.Η άσκηση, που πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη της Εφέσου που βρίσκεται στη σημερινή Σμύρνη, ξεκίνησε στις 20 Απριλίου στην περιοχή Ντογκάνμπεϊ του δήμου Σεφεριχισάρ της πόλης, στις ακτές του Αιγαίου. Συμμετείχαν 50 χώρες, από μέλη του ΝΑΤΟ έως τη Λιβύη και τη Συρία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνδυασμένη άσκηση με πραγματικά πυρά της χώρας. Παράλληλα, ήταν μια ευκαιρία να αναδειχθεί η τοπική αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Τα προϊόντα της βιομηχανίας εκτέθηκαν σε έναν χώρο δίπλα στον τόπο διεξαγωγής της άσκησης. Σμήνη αυτόνομων drone και μη επανδρωμένα οχήματα μάχης που εκτοξεύονται από αεροπλανοφόρα αποτέλεσαν τα κυριότερα σημεία της έκθεσης, όπου αξιωματικοί των χωρών που συμμετείχαν στην άσκηση θαύμασαν τις εγχώριες καινοτομίες της Τουρκίας.
Στο επίκεντρο βρισκόταν το «Steel Dome», το πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας της Τουρκίας. Όλα τα στοιχεία του συστήματος που αναπτύχθηκε από την Aselsan (μια εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού με έδρα την Άγκυρα) εκτέθηκαν σε περίοπτη θέση κατά τη διάρκεια της άσκησης, με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος σε μια στενή ακτογραμμή, δίπλα σε ένα πανό με την επιγραφή «Çelik Kubbe» (η τουρκική ονομασία του συστήματος). Το σύστημα συνδυάζει την πλατφόρμα μακράς εμβέλειας Siper μαζί με τα Hisar-A, Hisar-O και Sungur σε μια πολυεπίπεδη διαμόρφωση σχεδιασμένη να αναχαιτίζει απειλές που κυμαίνονται από πυραύλους κρουζ έως εμπορικά drones.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, #EFES2026 Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan #KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemimizi imzalayarak bizleri onurlandırdı.— ROKETSAN (@roketsan) May 21, 2026
Zat-ı Devletleri'ne ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. 🇹🇷@RTErdogan pic.twitter.com/P6m5sBuHhf
«Η άσκηση Efes εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και απογοητεύει τους εχθρούς της Τουρκίας»Φορώντας ένα καπέλο που διανεμήθηκε στους διακεκριμένους παρατηρητές της άσκησης, ο Ερντογάν χαιρέτησε το μεικτό ακροατήριο στρατιωτών από όλο τον κόσμο, που αριθμούσε περίπου 1.300 άτομα, και εξέφρασε τη χαρά του που βρισκόταν μαζί τους. «Η άσκηση Efes εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και απογοητεύει όσους συνωμοτούν εναντίον της Τουρκίας. Η άσκηση διεξάγεται σε μια περιοχή, όπου ο Çaka Bey έγραψε ιστορία στη ναυτιλία ιδρύοντας ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγεία», δήλωσε ο Ερντογάν. Αναφερόταν στον Σελτζούκο διοικητή που έζησε τον 11ο αιώνα και κυβέρνησε ένα υποτελές κράτος των Σελτζούκων με έδρα τη Σμύρνη, όπου βρίσκεται και η σημερινή Σμύρνη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr