Ναταλία Δραγούμη: Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, νιώθω σαν να έρχεται ένα είδος ελευθερίας
Κάνω πράγματα που παλιότερα δεν τολμούσα χωρίς ενοχές, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Ένα αίσθημα ελευθερίας ένιωσε η Ναταλία Δραγούμη μόλις ενηλικιωθήκαν τα παιδιά της. Πλέον, όπως είπε η ηθοποιός, έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα που παλαιότερα δεν τολμούσε λόγω των ενοχών που ένιωθε. Επίσης, εξήγησε ότι όσο εκείνα ήταν ανήλικα πέρα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, δεν αφιέρωνε χρόνο στον εαυτό της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, η Ναταλία Δραγούμη περιέγραψε πώς βίωσε την ενηλικίωση της κόρης της και του γιου της, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αίσθηση ελευθερίας που μπήκε στη ζωή της.
«Τα παιδιά μου είναι 20 και 22 ετών, ο Φίλιππος και η Κλειώ. Τώρα νιώθω σαν να έρχεται ένα είδος ελευθερίας, και πραγματικά το αισθάνομαι. Κάνω πράγματα που παλιότερα δεν έκανα ή δεν τολμούσα χωρίς ενοχές. Πολλά πράγματα δεν τα έκανα όταν τα παιδιά ήταν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Ό,τι ήταν πέρα από δουλειά, δεν το έκανα», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
