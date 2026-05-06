Σερέλης για την ήττα του ΠΑΟ από την Βαλένθια: Δεν παίξαμε καλή άμυνα
Oι δηλώσεις του βοηθού του Εργκίν Αταμάν μετά το Game 3

Λακωνικός ήταν ο Χρήστος Σερέλης στις δηλώσεις του μετά την ήττα (91-87) του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο T-Center Athens.

Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποβλήθηκε στο 27', είπε: 

«Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό και στις μεταβάσεις. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση. Η transition άμυνα μας αλλά και αυτή στο πικ εν ρολ είναι τα στοιχεί που πρέπει να βελτιώσουμε στο Game 4»
