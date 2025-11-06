Αποστόλης Τότσικας: Έχω περάσει πολύ καλά σε αυτόν τον χώρο σαν ηθοποιός, δεν έχω βιώσει κάποια δυσκολία
Μία δυσκολία που μπορεί να περνά κάποιος άλλος για εσένα μπορεί να μην είναι κάτι, δήλωσε ο ηθοποιός
Την εμπειρία του από τη μέχρι σήμερα πορεία του στον χώρο της υποκριτικής μοιράστηκε ο Αποστόλης Τότσικας, τονίζοντας ότι δεν έχει κακές αναμνήσεις.
Ο ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει δυσκολευτεί όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεται στον χώρο, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει στην κάμερα του «Happy Day», πως δεν έχει άσχημες εμπειρίες.
Παράλληλα, ανέφερε ότι μια δύσκολη στιγμή για έναν συνάδελφό του δεν σημαίνει πως θα επηρέαζε και τον ίδιο, εξηγώντας ότι κάθε επαγγελματίας αντιδρά διαφορετικά και έχει τα δικά του φίλτρα στη δουλειά.
Συγκεκριμένα είπε: «Έχω περάσει πολύ καλά σε αυτόν τον χώρο σαν ηθοποιός. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω περάσει κάποια δυσκολία, αλλά ξέρεις μια δυσκολία που μπορεί να περνά κάποιος άλλος για εσένα μπορεί να μην είναι κάτι».
