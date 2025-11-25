Μιχάλης Ιατρόπουλος στη σύντροφό του: Σε ευχαριστώ που υπάρχεις
Μιχάλης Ιατρόπουλος Κατερίνα Καλκανά σύντροφος

Μιχάλης Ιατρόπουλος στη σύντροφό του: Σε ευχαριστώ που υπάρχεις

Ο ηθοποιός της ευχήθηκε με μία ανάρτηση για την ονομαστική της εορτή

Μιχάλης Ιατρόπουλος στη σύντροφό του: Σε ευχαριστώ που υπάρχεις
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με αφορμή την ονομαστική της εορτή, σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έκανε μια ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί στην αγαπημένη του, Κατερίνα Καλκανά.

Ο ηθοποιός συχνά εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τη σύντροφό του και έτσι κι αυτή τη φορά, θέλησε να της στείλει τις ευχές του και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη δημοσίευση που έκανε, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ανέβασε ένα στιγμιότυπο με την Κατερίνα Καλκανά και στη λεζάντα που το συνόδευσε, της ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και την ευχαρίστησε που υπάρχει στη ζωή του.

«Όμορφη και ανεπανάληπτη γυναίκα μου, να είσαι πάντα καλά, όμορφη και να δίνεις στη ζωή μου νόημα, μπέσα και ομορφιά. Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Χρόνια πολλά Κατερινάρα μου», έγραψε ο ηθοποιός.

Δείτε την ανάρτηση



Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

