Οι Queen θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ABBA και να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω AΙ
O Μπράιαν Μέι και ο Ρότζερ Τέιλορ σκέφτονται σοβαρά μια συναυλία με το αυθεντικό lineup των Queen, φέρνοντας τον Φρέντι Μέρκιουρι στη σκηνή χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη
Μετά την τεράστια επιτυχία της ψηφιακής συναυλίας των ABBA, που έχει ήδη προσελκύσει εκατομμύρια θεατές από το 2022, οι Queen φαίνεται πως εξετάζουν ένα ακόμη πιο φιλόδοξο βήμα: τη δημιουργία συναυλιών όπου ο Φρέντι Μέρκιουρι θα «επιστρέφει» στη σκηνή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, αποκάλυψε σε εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ο ίδιος και ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ διερευνούν τρόπους για να «ανασυνθέσουν» την αυθεντική τετράδα του συγκροτήματος, με τον Μέρκιουρι, που πέθανε το 1991, και τον μπασίστα Τζον Ντίκον ο οποίος έχει αποσυρθεί από το 1997.
«Ο Φρέντι παραμένει ζωντανός μέσα από τη μουσική που ακούμε συνεχώς», δήλωσε ο Μέι. «Με έναν τρόπο, και ο Τζον είναι ακόμη μαζί μας. Σήμερα όμως έχουμε πολλές νέες δυνατότητες. Με υπερσύγχρονους χώρους όπως το The Sphere στο Λας Βέγκας, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στο κοινό μια εμπειρία σχεδόν ίδια με όσα ζούσαμε τότε, ως Φρέντι, Τζον, Μπράιαν και Ρότζερ. και αυτή η προοπτική με αγγίζει βαθιά».
Ο Μέι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται απλώς για προβολή παλιού υλικού: «Δεν θα πρόκειται απλώς για προβολή παλιού υλικού. Θα δημιουργήσουμε μια ζωντανή εμπειρία των Queen για το κοινό, σαν να βρίσκονται ξανά στη σκηνή σήμερα. Η ιδέα αυτή με ενθουσιάζει πραγματικά».
Οι φήμες για ένα τέτοιο project κυκλοφόρησαν όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των παλαιότερων ηχογραφήσεων του Μέρκιουρι κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση του ονόματός του σε 3D και VR εφαρμογές. Τότε, οι εκπρόσωποι του συγκροτήματος είχαν αποφύγει να σχολιάσουν το γεγονός.
Ο Ρότζερ Τέιλορ υπογράμμισε ότι η τεχνολογία έχει κάνει «τεράστια άλματα» μετά την επιτυχία της συναυλίας των ABBA με τα άβαταρ - ολογράμματά τους («ABBA-tars»). «Πιστεύω ότι πλέον μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Ο Φρέντι θα ήταν ενθουσιασμένος που το έργο μας παραμένει ζωντανό και επίκαιρο».
Παράλληλα, ο Τέιλορ παραδέχτηκε πως η ηλικία τους τούς ωθεί να εξετάσουν νέες λύσεις: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, μπορούμε να παίζουμε καλά, αλλά γερνάμε. Έτσι εξετάζουμε όλες τις επιλογές, ειδικά με την τεχνολογία που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα».
Οι Queen παραμένουν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών, με έξι No.1 singles και δέκα No.1 albums στα βρετανικά charts, ενώ τραγούδια όπως «Bohemian Rhapsody» και «We Are The Champions» εξακολουθούν να γράφουν ιστορία.
