Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 16.5 - 17.5.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 16.5.2026 και Κυριακής 17.5.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 3,5 5,8
ANT1 5,3 6,3
ALPHA 8,3 10,3
STAR 6,2 5,3
MEGA 8,7 10,4
OPEN 2,6 3,9
ΕΡΤ1 30,5 26


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5,1 7
ANT1 1,2 11,6
ALPHA 9,4 11,2
STAR 7,6 7,5
MEGA 10,3 11,9
OPEN 3,6 4,8
ΕΡΤ1 7,1 7,5


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 6,9 16,1
OPEN Τώρα μαζί 4,7 10,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,9 13,4
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 11,3 18,3
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,5 16,5
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 8,1 7,3
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,5 4,6
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 8,9 6,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 11 13,7
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 9,7 12
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 13,1 15,6
ΣΚΑΪ Weekend live 4,5 6,5
STAR Ντετέκτιβ Μονκ 3,3 4,7
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 2 4,6
ΕΡΤ 1 Τα καλύτερά μας χρόνια 1,8 2,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA The Chase 11,4 15,4
OPEN Happy Hours 5,2 7,1
ΕΡΤ1 Eurovision GR 3,3 3,7
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 7 9,9
STAR Lingo 11,7 11,8
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 9 7,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA MEGA Γεγονότα 15,8 16,9
ΑΝΤ1 ANT1 news 6,4 7,1
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,7 9
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 12,9 15,8
OPEN Open Ειδήσεις 6,2 7,4
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 4,1 4,4
STAR Ειδήσεις Star 9,2 9,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 5,7 7,5
MEGA Μάρκος by Night: Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας 3,3 4,8
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Κρίμα το Μπόι σου 4,8 7,8
ΑΝΤ1 The Roadshow 1,8 2,3
ALPHA Το σόι σου 13,8 14,5
ALPHA Ελληνική ταινία - Τρελός Είμαι, ό,τι Θέλω Κάνω 2,6 2,9
ALPHA Ελληνική ταινία - Ο Δυναστείας 3,5 2,1
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Αυτό που Θέλουν οι Γυναίκες 2,1 2,7
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Σερίφης ο Μηχανοφάγος 1,5 1,5
STAR Ξένη ταινία - Εγώ, ο Απαισιότατος 2
 5,9 4,1
STAR  Ξένη ταινία - Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μερος 2ο 2,7 1,6
OPEN Ελληνική ταινία - Ο Τρελομηχανόβιος 2,6 2,8
OPEN Ξένη ταινία - Το Πέμπτο Στοιχείο 0,9 1,4
ΕΡΤ1 Eurovision Night 28,5 26,2
ΕΡΤ1 70ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 - Τελικός
 72 68,9

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 9,1 17,3
OPEN Τώρα μαζί 4,3 8,5
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 9,8 16,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Χαμογέλα και πάλι 17,3 16,1
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 5,6 10,7
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,8 18,1
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 6,9 6,8
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 5,2 6,1
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 5,8 6,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 10,7 13,9
ΣΚΑΪ Weekend Live 6,9 7,2
OPEN Chef στην κουζίνα σας 0,6 2
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 1,7 5,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 6,4 13,2
MEGA The Chase 10,5 14,4
STAR Lingo 12 12,8
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 7,4 7,5
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8 6,8
ΕΡΤ1 Eurovision Gr 2,6 3,4

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA MEGA Γεγονότα 11,5 14,3
Ant1 ANT1 news 6,2 5,2
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,2 9
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 7,3 10,6
OPEN Open News 6,2 9,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,1 2,8
STAR Star News 6,6 7,9

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Jurassic World: Κυριαρχία 5,1 5,6
ΣΚΑΪ Monobala 4,1 3,1
OPEN Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα 3,2 3,6
OPEN Grande League 2,8 6,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Ο Μπακαλόγατος 6,9 2,6
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 3,8 9
MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 8,6 8,7
MEGA Ελληνική ταινία - Ο Παπατρέχας 13,5 13,1
MEGA Super Μπάλα Live 7,5 9,8
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,8 13,1
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 21,4 24,4
ΑΝΤ1 Ξένη ταινία - Το Παιχνίδι 15,2 13,6
ALPHA Akis Food Tour 9,2 12,2
ALPHA Ξένη ταινία - Επικίνδυνη Αποστολή 3 7,5 7,2
ALPHA Πρωταγωνιστές 4,6 6,6
STAR 1% Club 11,1 12,1
STAR Ξένη ταινία - Kingsman: Η Μυστική Υπηρεσία 6,8 6,5
