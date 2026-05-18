Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 16.5 - 17.5.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 16.5.2026 και Κυριακής 17.5.2026
* τελικά νούμερα
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|3,5
|5,8
|ANT1
|5,3
|6,3
|ALPHA
|8,3
|10,3
|STAR
|6,2
|5,3
|MEGA
|8,7
|10,4
|OPEN
|2,6
|3,9
|ΕΡΤ1
|30,5
|26
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5,1
|7
|ANT1
|1,2
|11,6
|ALPHA
|9,4
|11,2
|STAR
|7,6
|7,5
|MEGA
|10,3
|11,9
|OPEN
|3,6
|4,8
|ΕΡΤ1
|7,1
|7,5
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|6,9
|16,1
|OPEN
|Τώρα μαζί
|4,7
|10,6
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,9
|13,4
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|11,3
|18,3
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|11,5
|16,5
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|8,1
|7,3
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,5
|4,6
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|8,9
|6,7
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|11
|13,7
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|9,7
|12
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|13,1
|15,6
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|4,5
|6,5
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|3,3
|4,7
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2
|4,6
|ΕΡΤ 1
|Τα καλύτερά μας χρόνια
|1,8
|2,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|The Chase
|11,4
|15,4
|OPEN
|Happy Hours
|5,2
|7,1
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|3,3
|3,7
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|7
|9,9
|STAR
|Lingo
|11,7
|11,8
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|9
|7,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|15,8
|16,9
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|6,4
|7,1
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,7
|9
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|12,9
|15,8
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|6,2
|7,4
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|4,1
|4,4
|STAR
|Ειδήσεις Star
|9,2
|9,5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι από τα Τίρανα
|5,7
|7,5
|MEGA
|Μάρκος by Night: Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας
|3,3
|4,8
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Κρίμα το Μπόι σου
|4,8
|7,8
|ΑΝΤ1
|The Roadshow
|1,8
|2,3
|ALPHA
|Το σόι σου
|13,8
|14,5
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Τρελός Είμαι, ό,τι Θέλω Κάνω
|2,6
|2,9
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ο Δυναστείας
|3,5
|2,1
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Αυτό που Θέλουν οι Γυναίκες
|2,1
|2,7
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Σερίφης ο Μηχανοφάγος
|1,5
|1,5
|STAR
|Ξένη ταινία - Εγώ, ο Απαισιότατος 2
|5,9
|4,1
|STAR
|Ξένη ταινία - Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μερος 2ο
|2,7
|1,6
|OPEN
|Ελληνική ταινία - Ο Τρελομηχανόβιος
|2,6
|2,8
|OPEN
|Ξένη ταινία - Το Πέμπτο Στοιχείο
|0,9
|1,4
|ΕΡΤ1
|Eurovision Night
|28,5
|26,2
|ΕΡΤ1
|70ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 - Τελικός
|72
|68,9
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|9,1
|17,3
|OPEN
|Τώρα μαζί
|4,3
|8,5
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|9,8
|16,1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Χαμογέλα και πάλι
|17,3
|16,1
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|5,6
|10,7
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|14,8
|18,1
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|6,9
|6,8
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|5,2
|6,1
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|5,8
|6,4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|10,7
|13,9
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|6,9
|7,2
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|0,6
|2
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|1,7
|5,5
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|6,4
|13,2
|MEGA
|The Chase
|10,5
|14,4
|STAR
|Lingo
|12
|12,8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|7,4
|7,5
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|8
|6,8
|ΕΡΤ1
|Eurovision Gr
|2,6
|3,4
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|11,5
|14,3
|Ant1
|ANT1 news
|6,2
|5,2
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,2
|9
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|7,3
|10,6
|OPEN
|Open News
|6,2
|9,2
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|1,1
|2,8
|STAR
|Star News
|6,6
|7,9
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Jurassic World: Κυριαρχία
|5,1
|5,6
|ΣΚΑΪ
|Monobala
|4,1
|3,1
|OPEN
|Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα
|3,2
|3,6
|OPEN
|Grande League
|2,8
|6,2
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Ο Μπακαλόγατος
|6,9
|2,6
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|3,8
|9
|MEGA
|Συμπέθεροι από τα Τίρανα
|8,6
|8,7
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Ο Παπατρέχας
|13,5
|13,1
|MEGA
|Super Μπάλα Live
|7,5
|9,8
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10,8
|13,1
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|21,4
|24,4
|ΑΝΤ1
|Ξένη ταινία - Το Παιχνίδι
|15,2
|13,6
|ALPHA
|Akis Food Tour
|9,2
|12,2
|ALPHA
|Ξένη ταινία - Επικίνδυνη Αποστολή 3
|7,5
|7,2
|ALPHA
|Πρωταγωνιστές
|4,6
|6,6
|STAR
|1% Club
|11,1
|12,1
|STAR
|Ξένη ταινία - Kingsman: Η Μυστική Υπηρεσία
|6,8
|6,5
