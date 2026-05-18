Βούρκωσε η Παρθένα Χοροζίδου για τη συμμετοχή της στη Eurovision: Αυτό το δέσιμο ήταν μοναδικό
Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού μαζί με τον Ακύλα και την ελληνική αποστολή
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Παρθένα Χοροζίδου, περιγράφοντας την εμπειρία της από τη Eurovision, τονίζοντας ότι καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, υπήρχε ισχυρό δέσιμο ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής αποστολής.
Η ηθοποιός, η οποία συμμετείχε στη σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής μαζί με τον Ακύλα, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» μετά την επιστροφή της από τη Βιέννη, την Κυριακή 17 Μαΐου.
Η Παρθένα Χοροζίδου, εμφανώς συγκινημένη, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της παρουσίας τους στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι αυτή η εμπειρία θα της μείνει αξέχαστη. Όπως είπε: «Εγώ έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το δέσιμο ήταν μοναδικό. Δεν θα μου λείψουν, θα τους βλέπω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για το κλίμα που επικράτησε μέσα στο στάδιο κατά την εμφάνιση του Ακύλα, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό του κοινού και τη χαρά που ένιωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες πάνω στη σκηνή. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε. Εγώ δεν έχω ακούσει τόση φασαρία στη ζωή μου. Μας χαρήκανε κι αυτοί και τους χαρήκαμε κι εμείς και ζήσαμε κάτι μοναδικό».
Η Παρθένα Χοροζίδου συνόδευσε τον τραγουδιστή στον μεγάλο τελικό, στη σκηνή της Βιέννης, μαζί με τους Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρήστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Καρυπίδη. Ο Έλληνας εκπρόσωπος και το «Ferto» κατέκτησαν τη δέκατη θέση, ενώ νικήτρια αναδείχτηκε η Dara, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga».
