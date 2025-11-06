Κώστας Φαλελάκης λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα: Ο μήνας αυτός είναι συναισθηματικά φορτισμένος
Κώστας Φαλελάκης λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα: Ο μήνας αυτός είναι συναισθηματικά φορτισμένος

Έχω πια μια τεράστια χαρά όταν πλησιάζει αυτή η ημέρα, τα πρώτα χρόνια είχα ένα σφίξιμο, δήλωσε ο ηθοποιός

Κώστας Φαλελάκης λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα: Ο μήνας αυτός είναι συναισθηματικά φορτισμένος
Γεωργία Κοτζιά
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα, ο Κώστας Φαλελάκης μοιράστηκε τα συναισθήματά του, δηλώνοντας πως ο Νοέμβριος είναι ένας συναισθηματικά φορτισμένος μήνας για εκείνον.

Στις 30 Νοεμβρίου του 2015 ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας πίσω τον σύντροφό του, Κώστα Φαλελάκη. Ο ηθοποιός εξήγησε πώς περνάει κάθε χρόνο την ημέρα του θανάτου του εκλιπόντος, αναφέροντας ότι μαζί με φίλους τους τιμούν τη μνήμη του.

Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η 30η Νοεμβρίου να αποτελούσε μια δύσκολη ημέρα για τον Κώστα Φαλελάκη, αυτό όμως έχει αλλάξει, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το 'Χουμε»: «Ο μήνας αυτός είναι συναισθηματικά φορτισμένος, γιατί κλείνουν δέκα χρόνια χωρίς τον Μηνά. Έχω μια τεράστια χαρά πια όταν πλησιάζει αυτή η ημέρα. Τα πρώτα χρόνια είχα ένα “σφίξιμο”. Ανήμερα κάνουμε τα "deathday" με κάποιους φίλους που μπορούν να το αντιληφθούν με χιούμορ. Κάνουμε όλες τις επετείους, όταν γνωριστήκαμε, τα "birthday" και τα "deathday". Τα γιορτάζουμε. Πιστεύω ότι θα το ευχαριστιόταν πολύ».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε ότι συχνά ο Μηνάς Χατζησάββας τον επισκέπτεται στα όνειρά του: «Στα όνειρα δεν έχει υπάρξει θάνατος, απλώς έχουμε χωρίσει. Μάλιστα τελευταία έβλεπα ότι ήμασταν σε άλλη σχέση, και όταν συνευρισκόμαστε τον ρωτάω “γιατί δεν είμαστε μαζί;” και "τώρα τι θες; Έχεις τη σχέση σου, έχω τη δική μου. Μια χαρά δεν είμαστε;". Κάπως έτσι τα έχει “κουκουλώσει” το μυαλό μου».

Γεωργία Κοτζιά

