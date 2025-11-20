Λιβ Σράιμπερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσα αποκάλυψε ότι ο Σράιμπερ ένιωσε ντροπή από την έκταση που πήρε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, αφού το γεγονός ότι χρειάστηκε να εισαχθεί για έναν πονοκέφαλο τον κάνει να φαίνεται «αδύναμος» σε μια στιγμή που η καριέρα του βρίσκεται στην κορύφωσή της.





Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη νοσηλεία του έπειτα από έντονο πονοκέφαλο έκανε ο Λιβ Σράιμπερ . Ο 58χρονος ηθοποιός εισήχθη σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και παρέμεινε για παρακολούθηση, ενώ υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων.Την επόμενη μέρα ο Σράιμπερ πήρε εξιτήριο και σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του οι γιατροί του έχουν δώσει ήδη το «πράσινο φως» για να επιστρέψει και πάλι στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.Ο Λιβ Σράιμπερ και η σύζυγός του, Τέιλορ Νάισεν, απαθανατίστηκαν να περπατούν σε δρόμους της Νέας Υόρκης, κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, ενώ κρατούσαν σακούλες με ψώνια και είχαν μαζί και τον σκύλο τους.Σε δηλώσεις που έκανε στην Daily Mail, ο εκπρόσωπός του ανέφερε: «Από υπερβάλλουσα προσοχή, ο Λιβ πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και έχει πάρει το “οk” για να επιστρέψει στη δουλειά».Ωστόσο, είναι χαρούμενος που νιώθει πολύ καλύτερα, καθώς ο πόνος ήταν «αφόρητος», και είναι ευγνώμων στους γιατρούς που τον βοήθησαν.Φωτογραφία: Shutterstock