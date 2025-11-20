Λιβ Σράιμπερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Λιβ Σράιμπερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Ο ηθοποιός εισήχθη πριν από μερικές μέρες σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης έπειτα από έντονο πονοκέφαλο
Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη νοσηλεία του έπειτα από έντονο πονοκέφαλο έκανε ο Λιβ Σράιμπερ. Ο 58χρονος ηθοποιός εισήχθη σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και παρέμεινε για παρακολούθηση, ενώ υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων.
Την επόμενη μέρα ο Σράιμπερ πήρε εξιτήριο και σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του οι γιατροί του έχουν δώσει ήδη το «πράσινο φως» για να επιστρέψει και πάλι στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Ο Λιβ Σράιμπερ και η σύζυγός του, Τέιλορ Νάισεν, απαθανατίστηκαν να περπατούν σε δρόμους της Νέας Υόρκης, κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, ενώ κρατούσαν σακούλες με ψώνια και είχαν μαζί και τον σκύλο τους.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δηλώσεις που έκανε στην Daily Mail, ο εκπρόσωπός του ανέφερε: «Από υπερβάλλουσα προσοχή, ο Λιβ πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και έχει πάρει το “οk” για να επιστρέψει στη δουλειά».
Πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσα αποκάλυψε ότι ο Σράιμπερ ένιωσε ντροπή από την έκταση που πήρε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, αφού το γεγονός ότι χρειάστηκε να εισαχθεί για έναν πονοκέφαλο τον κάνει να φαίνεται «αδύναμος» σε μια στιγμή που η καριέρα του βρίσκεται στην κορύφωσή της.
Ωστόσο, είναι χαρούμενος που νιώθει πολύ καλύτερα, καθώς ο πόνος ήταν «αφόρητος», και είναι ευγνώμων στους γιατρούς που τον βοήθησαν.
Φωτογραφία: Shutterstock
Την επόμενη μέρα ο Σράιμπερ πήρε εξιτήριο και σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του οι γιατροί του έχουν δώσει ήδη το «πράσινο φως» για να επιστρέψει και πάλι στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Ο Λιβ Σράιμπερ και η σύζυγός του, Τέιλορ Νάισεν, απαθανατίστηκαν να περπατούν σε δρόμους της Νέας Υόρκης, κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, ενώ κρατούσαν σακούλες με ψώνια και είχαν μαζί και τον σκύλο τους.
Δείτε τις φωτογραφίες
#Exclusive 👀 Liev Schreiber was spotted in public for the first time since his hospitalization. https://t.co/ksbJVtGOGV pic.twitter.com/w7JUX3VYde— TMZ (@TMZ) November 20, 2025
Πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσα αποκάλυψε ότι ο Σράιμπερ ένιωσε ντροπή από την έκταση που πήρε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, αφού το γεγονός ότι χρειάστηκε να εισαχθεί για έναν πονοκέφαλο τον κάνει να φαίνεται «αδύναμος» σε μια στιγμή που η καριέρα του βρίσκεται στην κορύφωσή της.
Ωστόσο, είναι χαρούμενος που νιώθει πολύ καλύτερα, καθώς ο πόνος ήταν «αφόρητος», και είναι ευγνώμων στους γιατρούς που τον βοήθησαν.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα