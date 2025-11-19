Μαρία Σολωμού: Δεν βάζω βαρύγδουπους στόχους, έχω εμπιστοσύνη στο σύμπαν
Τα αφήνω να γίνονται μόνα τους, εξήγησε η ηθοποιός
Για το πώς πορεύεται στη ζωή της μίλησε η Μαρία Σολωμού, τονίζοντας ότι δεν βάζει μακροπρόθεσμους στόχους. Η ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει να κάνει σχέδια για το μέλλον, αφού θεωρεί ότι πολλές φορές τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ότι κάποιος φαντάζεται και σχεδιάζει. Αντιθέτως, προτιμά να ακολουθεί ένα χαλαρό πρόγραμμα, έχοντας παράλληλα εμπιστοσύνη στο σύμπαν.
Η Μαρία Σολωμού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, και μεταξύ άλλων διευκρίνισε ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που θέλουν να σχεδιάζουν το μέλλον τους. Εκείνη επιλέγει να αφήνει τα πράγματα να γίνονται από μόνα τους.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον. Κάνω βραχυπρόθεσμα σχέδια. Δεν βλέπω πολύ μέσα στο χρόνο, στο μέλλον. Αυτό που λέει… “Μη βάζεις στόχους”. Το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος βέβαια, εννοείται. “Μη βάζεις στόχους ρε άνθρωπε. Άσε, κάτσε εκεί και αφουγκράσου”. Για κάποιο λόγο, ώρες ώρες συμφωνώ τόσο πολύ με αυτό το πράγμα. Βάζω πρόγραμμα όμως. Μοιάζει με στόχο. Αλλά βαρύγδουπα πράγματα δεν κάνω, τα αφήνω να γίνονται μόνα τους. Δεν μπορώ. Δεν έχω καταλάβει και νιώθω πως ό,τι σχέδιο και να κάνουμε και ό,τι τεράστιες αποφάσεις να πάρουμε, η ζωή, ο κόσμος, η ενέργεια, το σύμπαν… κάπως αλλιώς. Έχω εμπιστοσύνη στο σύμπαν».
Αναφερόμενη σε άλλο σημείο της συνέντευξης που έδωσε στην επαγγελματική της πορεία, η ηθοποιός επισήμανε ότι σε αντίθεση με ορισμένους συναδέλφους της, η ίδια δεν ονειρεύεται να υποδυθεί συγκεκριμένους ρόλους ρεπερτορίου. Αυτός είναι και ο λόγος, τόνισε, που δεν έχει απωθημένα. Επιθυμία της είναι να απολαμβάνει τη δουλειά της, περνώντας όμορφες στιγμές.
Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν έχω σκεφτεί καθόλου αν θέλω πάρα πολύ να κάνω έναν ρόλο. Δεν είμαι από τους ηθοποιούς που λέει, “Λοιπόν, τώρα ένας Shakespeare”, που το έλεγα γιατί αγαπώ το Shakespeare και τον έκανα κι αυτόν πριν δύο χρόνια. Ή να πάω σε μία Επίδαυρο, ή να κάνω ένα κλασικό ρεπερτόριο, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω τέτοια απωθημένα. Θέλω να περνάω καλά και υπάρχουν κάποια έργα τα οποία μου έχουν καρφωθεί στον εγκέφαλο από πολύ παλιά, τα οποία μπορεί να μην είναι. Είμαι πολύ στην ώρα μου, πολύ πώς θα το νιώσω. Πρέπει να το νιώσω πολύ καλά μέσα μου και να πω ναι τώρα μπορώ για μια δουλειά. Δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι το timing για όλους το ίδιο».
