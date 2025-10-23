Μαρία Σολωμού: «Έχω αγχώδη διαταραχή, το παλεύω πάρα πολύ»
Μαρία Σολωμού: «Έχω αγχώδη διαταραχή, το παλεύω πάρα πολύ»
Δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό, συμπλήρωσε
Προσωπικές πτυχές της ζωής της αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη διαχείριση του άγχους της, αλλά και στην εμπειρία της στην παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.
Αρχικά, η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno για τον ρόλο της στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς». «Και πριν από 10 χρόνια, αυτή η περούκα φορέθηκε. Αυτό το αβυσσαλέο ντεκολτέ θα το διατηρήσουμε. Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου, τον Νίκο Μουτσινά», σημείωσε αρχικά η ηθοποιός, θέλοντας να περιγράψει τη χημεία της επί σκηνής.
Δείτε το βίντεο
Όσο για την τηλεοπτική της δραστηριότητα, η Μαρία Σολωμού ξεκαθάρισε: «Δεν θεωρώ επιστροφή στην τηλεόραση την παρουσίαση, γιατί δεν είναι η δουλειά μου κι εγώ το κάνω για το κέφι μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Είπα πάω να δοκιμάσω που έχω σαν τρέλα, να κάνω μία συζήτηση, όπως θα την έκανα στον καναπέ μου. Δεν είμαι δημοσιογράφος κι ούτε φιλοδοξώ. Ηθοποιός είμαι, δεν καμώνομαι κάτι άλλο. Το κάνω για χαρά».
Αρχικά, η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno για τον ρόλο της στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς». «Και πριν από 10 χρόνια, αυτή η περούκα φορέθηκε. Αυτό το αβυσσαλέο ντεκολτέ θα το διατηρήσουμε. Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου, τον Νίκο Μουτσινά», σημείωσε αρχικά η ηθοποιός, θέλοντας να περιγράψει τη χημεία της επί σκηνής.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια αποκάλυψε για την καθημεινότητά τηε: «Έχω αγχώδη διαταραχή, δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό. Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ», δείχνοντας τη συνεχή προσπάθειά της να αντιμετωπίζει την κατάσταση με υπευθυνότητα.
Όσο για την τηλεοπτική της δραστηριότητα, η Μαρία Σολωμού ξεκαθάρισε: «Δεν θεωρώ επιστροφή στην τηλεόραση την παρουσίαση, γιατί δεν είναι η δουλειά μου κι εγώ το κάνω για το κέφι μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Είπα πάω να δοκιμάσω που έχω σαν τρέλα, να κάνω μία συζήτηση, όπως θα την έκανα στον καναπέ μου. Δεν είμαι δημοσιογράφος κι ούτε φιλοδοξώ. Ηθοποιός είμαι, δεν καμώνομαι κάτι άλλο. Το κάνω για χαρά».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα