Η Αριάνα Γκράντε ζήτησε από τους φωτογράφους να σταματήσουν να φωνάζουν στην πρεμιέρα του «Wicked» στη Νέα Υόρκη
Η Αριάνα Γκράντε ζήτησε από τους φωτογράφους να σταματήσουν να φωνάζουν στην πρεμιέρα του «Wicked» στη Νέα Υόρκη
«Βλέπετε πόσο ήρεμα είναι τώρα;» είπε χαμογελαστή η τραγουδίστρια αφού ικανοποιήθηκε το αίτημά της
Στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη, η Αριάνα Γκράντε ζήτησε από τους φωτογράφους να σταματήσουν να φωνάζουν την ώρα που πόζαρε στο κόκκινο χαλί, καθώς τα φλας άστραφταν πάνω της.
Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όταν η τραγουδίστρια έβγαζε φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί, έκανε έκκληση στους φωτογράφους να κρατήσουν μία πιο ήρεμη στάση, όπως φαίνεται σε βίντεο που καταγράφηκε από τη διοργάνωση.
Η συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Ερίβο φαίνεται επίσης στο βίντεο να κάνει νόημα στους φωτογράφους να χαμηλώσουν την ένταση, τη στιγμή που τα φλας έπεφταν πάνω στην Γκράντε. «Βλέπετε πόσο ήρεμα είναι τώρα;» αστειεύτηκε η Αριάνα Γκράντε με ένα χαμόγελο μετά το αίτημά της.
Δείτε το βίντεο
Σε ένα άλλο απόσπασμα που δημοσίευσε το «Associated Press», η τραγουδίστρια είπε στους φωτογράφους: «Σας υπόσχομαι ότι θα βγάλετε τη φωτογραφία σας», αφού τους ζήτησε προηγουμένως να μην φωνάζουν.
Η Γκράντε και η Ερίβο, που πρωταγωνιστούν στη μεταφορά του «Wicked» ως Γκλίντα και Ελφάμπα, πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, αποφεύγοντας όμως τις περισσότερες δηλώσεις στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκε και η τελευταία στάση της πρεμιέρας.
«Είναι τόσο συγκινητικό να βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται το θέατρο Γκέρσουιν, όπου παίζεται το "Wicked", και να γιορτάζουμε απόψε μαζί» ανέφερε η Αριάνα Γκράντε στους δημοσιογράφους, που την περίμεναν για δηλώσεις και η Ερίβο πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά όμορφο που ολοκληρώνουμε εδώ, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα».
Η Γκράντε και η Ερίβο παρακολούθησαν την πρεμιέρα του «Wicked: For Good» μαζί με τον σκηνοθέτη Τζον Μ. Τσου και τους συμπρωταγωνιστές τους Τζόναθαν Μπέιλι, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Μαρίσα Μποντ, Μισέλ Γιο και Ίθαν Σλέιτερ, μεταξύ άλλων. Σημειώνεται, ότι το φιλμ κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου.
Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όταν η τραγουδίστρια έβγαζε φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί, έκανε έκκληση στους φωτογράφους να κρατήσουν μία πιο ήρεμη στάση, όπως φαίνεται σε βίντεο που καταγράφηκε από τη διοργάνωση.
Η συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Ερίβο φαίνεται επίσης στο βίντεο να κάνει νόημα στους φωτογράφους να χαμηλώσουν την ένταση, τη στιγμή που τα φλας έπεφταν πάνω στην Γκράντε. «Βλέπετε πόσο ήρεμα είναι τώρα;» αστειεύτηκε η Αριάνα Γκράντε με ένα χαμόγελο μετά το αίτημά της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε ένα άλλο απόσπασμα που δημοσίευσε το «Associated Press», η τραγουδίστρια είπε στους φωτογράφους: «Σας υπόσχομαι ότι θα βγάλετε τη φωτογραφία σας», αφού τους ζήτησε προηγουμένως να μην φωνάζουν.
Η Γκράντε και η Ερίβο, που πρωταγωνιστούν στη μεταφορά του «Wicked» ως Γκλίντα και Ελφάμπα, πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, αποφεύγοντας όμως τις περισσότερες δηλώσεις στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκε και η τελευταία στάση της πρεμιέρας.
«Είναι τόσο συγκινητικό να βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται το θέατρο Γκέρσουιν, όπου παίζεται το "Wicked", και να γιορτάζουμε απόψε μαζί» ανέφερε η Αριάνα Γκράντε στους δημοσιογράφους, που την περίμεναν για δηλώσεις και η Ερίβο πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά όμορφο που ολοκληρώνουμε εδώ, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα».
Η Γκράντε και η Ερίβο παρακολούθησαν την πρεμιέρα του «Wicked: For Good» μαζί με τον σκηνοθέτη Τζον Μ. Τσου και τους συμπρωταγωνιστές τους Τζόναθαν Μπέιλι, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Μαρίσα Μποντ, Μισέλ Γιο και Ίθαν Σλέιτερ, μεταξύ άλλων. Σημειώνεται, ότι το φιλμ κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα