Αριάνα Γκράντε: Ο θαυμαστής που επιτέθηκε στην τραγουδίστρια κατηγορήθηκε για διατάραξη της δημόσιας τάξης
Ο 26χρονος Τζόνσον Γουέν συνελήφθη μετά το περιστατικό στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good»
Για διατάραξη της δημόσιας τάξης κατηγορήθηκε ο θαυμαστής που επιτέθηκε στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good».
Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ο Αυστραλός άντρας συνελήφθη, καθώς το δικαστήριο της Σιγκαπούρης του απήγγειλε κατηγορία για διατάραξη της δημόσιας τάξης, ωστόσο αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Την προηγούμενη ημέρα, ο κατηγορούμενος είχε πηδήξει κιγκλίδωμα και άρπαξε την Γκράντε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του φιλμ σε εμπορικό κέντρο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον 26χρονο Τζόνσον Γουέν να προσπερνά φωτογράφους και να ορμά προς την Αριάνα Γκράντε, ενώ το καστ περπατούσε στο κίτρινο χαλί, περιτριγυρισμένο από θαυμαστές.
Δείτε το βίντεο
Στα πλάνα φαίνεται η συμπρωταγωνίστριά της Σίνθια Ερίβο να απομακρύνει την Γκράντε, η οποία έδειχνε αιφνιδιασμένη, καθώς ο Γουέν την αρπάζει. Το βράδυ της Πέμπτης, ο 26χρονος είχε αναρτήσει στο Instagram ότι είναι «ελεύθερος μετά τη σύλληψη», όμως το μεσημέρι της Παρασκευής κατηγορήθηκε επισήμως από δικαστήριο της Σιγκαπούρης για διατάραξη της δημόσιας τάξης.
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Γουέν, ο οποίος εμφανίστηκε χωρίς νομική εκπροσώπηση, φέρεται να σκοπεύει να δηλώσει ένοχος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος προκαλεί ένταση σε δημόσιες εκδηλώσεις. Στα κοινωνικά του δίκτυα, όπου αυτοχαρακτηρίζεται ως «Troll Most Hated», εμφανίζεται σε σειρά περιστατικών να διακόπτει συναυλίες και εκδηλώσεις, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο ή όταν έκανε το ίδιο σε εμφάνιση των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.
'Wicked': Man Who Grabbed Ariana Grande on Singapore Red Carpet Charged in Court https://t.co/ffpu1fuBxe— Variety (@Variety) November 14, 2025
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
