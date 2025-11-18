Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στον ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ στη νέα ταινία «Knives Out»
Δείτε το νέο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix
Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει ως ο εκκεντρικός ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ στην τρίτη ταινία του επιτυχημένου franchise «Knives Out», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ράιαν Τζόνσον. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», αποκαλύπτοντας μια υπόθεση που μοιάζει πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από κάθε προηγούμενη.
«Αυτό ξεπερνά κατά πολύ το συνηθισμένο έργο της αστυνομίας. Αυτό είναι κάτι που ούτε εγώ έχω ξαναζήσει», ακούγεται να λέει ο Μπλανκ, προϊδεάζοντας τους θαυμαστές του franchise για μια ιστορία με διαρκείς ανατροπές.
Η δράση μεταφέρεται σε μια ενορία της Νέας Υόρκης, όπου ο θάνατος ενός ιερέα πυροδοτεί μια σειρά από αποκαλύψεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο πρώην πυγμάχος και νυν ιερέας Τζαντ Ντιουπλεντίσι και ο Monsignor Τζέφερσον Γουίκς, τον οποίο υποδύεται ο Τζος Μπρόλιν, με τον Μπλανκ να καλείται να ξετυλίξει ένα κουβάρι μυστικών που απλώνεται πολύ βαθύτερα από έναν απλό φόνο.
Το καστ πλαισιώνουν σημαντικά ονόματα όπως οι Γκλεν Κλόουζ, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι και Ντάριλ ΜακΚόρμακ. Ο Ράιαν Τζόνσον υπογράφει όχι μόνο τη σκηνοθεσία και το σενάριο, αλλά και την παραγωγή, μαζί με τον Ραμ Μπέργκμαν μέσω της T-Street Pictures.
Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 12 Δεκεμβρίου. Ο Τζόνσον αποκάλυψε ότι η δομή της ταινίας είναι περισσότερο παραδοσιακή, ακολουθώντας το μοτίβο των βιβλίων της Αγκάθα Κρίστι. Δηλαδή, πρώτα γνωρίζουμε τους υπόπτους και τους χαρακτήρες, στη συνέχεια συμβαίνει ο φόνος και μετά, εισέρχεται στο προσκήνιο ο ντετέκτιβ.
Παράλληλα, ανακοίνωσε πως μετά την ολοκλήρωση του τρίτου φιλμ σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από το franchise για να ασχοληθεί με ένα νέο, εντελώς διαφορετικό, πρωτότυπο project. Το νέο κεφάλαιο του «Knives Out» υπόσχεται να είναι το πιο απαιτητικό και σκοτεινό για τον Μπλανκ, σε μια υπόθεση που μοιάζει ικανή να τον δοκιμάσει όσο ποτέ άλλοτε.
