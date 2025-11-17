Κατερίνα Καινούργιου για Δημήτρη Σούρα: Ήταν ένας υπέροχος φίλος, θα χαίρεται που με βλέπει από εκεί ψηλά να είμαι έγκυος
Κατερίνα Καινούργιου για Δημήτρη Σούρα: Ήταν ένας υπέροχος φίλος, θα χαίρεται που με βλέπει από εκεί ψηλά να είμαι έγκυος
Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη απώλειά του, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του ψυχιάτρου Δημήτρη Σούρα, ο οποίος «έφυγε» το 2024 από πολυοργανική ανεπάρκεια, ως επιπλοκή σοβαρής λοίμωξης από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο μετά από ταξίδι του στο Κάιρο. Με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του, η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία τον είχε φιλοξενήσει δεκάδες φορές στην εκπομπή της, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για το κενό που άφησε πίσω του και τον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν αναπτύξει.
«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη απώλεια του αγαπημένου, Δημήτρη Σούρα. Εδώ τον θυμάμαι να κάθεται δίπλα μας, να μας συμβουλεύει και σε πολλά θέματα που μας απασχολούσαν μέσα σε αυτή τη χρονιά έλεγα "πού είναι ο Σούρας να τοποθετηθεί;"» είπε αρχικά η παρουσιάστρια στην εκπομπή Super Κατερίνα, περιγράφοντας την καθημερινή αίσθηση απουσίας που ένιωθε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στις τελευταίες ημέρες του, η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε: «Χάθηκε τόσο γρήγορα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή τον θυμάμαι που τον παίρναμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο και ήθελε να βγει και να τοποθετηθεί».
Η παρουσιάστρια θυμήθηκε και το ταξίδι που προηγήθηκε του θανάτου του, το οποίο συζητούσαν συχνά στην εκπομπή: «Είχε κάνει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο του Αγίου Δημητρίου πέρσι, το περίμενε πώς και πώς, και αναρωτιόμασταν μετά αν κόλλησε κάτι από εκεί».
Μιλώντας με συγκίνηση, η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε τη σχέση που είχαν αναπτύξει και τις κουβέντες τους εκτός τηλεοπτικού αέρα: «Είχαμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, μου έλεγε "σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός να κάνεις ένα παιδάκι, να βιώσεις την απόλυτη ευτυχία". Σκέφτομαι πόσο πολύ θα χαίρεται που θα με βλέπει να είμαι έγκυος από εκεί ψηλά. Ήταν ένας υπέροχος φίλος, μιλούσαμε πολλές φορές τα βράδια για τα διάφορα σκαμπανεβάσματα που είχα».
«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη απώλεια του αγαπημένου, Δημήτρη Σούρα. Εδώ τον θυμάμαι να κάθεται δίπλα μας, να μας συμβουλεύει και σε πολλά θέματα που μας απασχολούσαν μέσα σε αυτή τη χρονιά έλεγα "πού είναι ο Σούρας να τοποθετηθεί;"» είπε αρχικά η παρουσιάστρια στην εκπομπή Super Κατερίνα, περιγράφοντας την καθημερινή αίσθηση απουσίας που ένιωθε.
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια θυμήθηκε και το ταξίδι που προηγήθηκε του θανάτου του, το οποίο συζητούσαν συχνά στην εκπομπή: «Είχε κάνει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο του Αγίου Δημητρίου πέρσι, το περίμενε πώς και πώς, και αναρωτιόμασταν μετά αν κόλλησε κάτι από εκεί».
Μιλώντας με συγκίνηση, η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε τη σχέση που είχαν αναπτύξει και τις κουβέντες τους εκτός τηλεοπτικού αέρα: «Είχαμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, μου έλεγε "σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός να κάνεις ένα παιδάκι, να βιώσεις την απόλυτη ευτυχία". Σκέφτομαι πόσο πολύ θα χαίρεται που θα με βλέπει να είμαι έγκυος από εκεί ψηλά. Ήταν ένας υπέροχος φίλος, μιλούσαμε πολλές φορές τα βράδια για τα διάφορα σκαμπανεβάσματα που είχα».
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα