Κατερίνα Καινούργιου: Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία, σταμάτησα και έμεινα έγκυος

GALA
Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο, δήλωσε η παρουσιάστρια

Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι μετά από έναν χρόνο ορμονοθεραπείας, διέκοψε τη διαδικασία και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο έμεινε τελικά έγκυος.

Το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες στο «Super Κατερίνα» σχετικά με το διάστημα που έκανε προσπάθειες να κυοφορήσει.

Συγκεκριμένα, έκανε ορμονοθεραπεία για έναν χρόνο, προετοιμαζόμενη για εξωσωματική γονιμοποίηση, δεν χρειάστηκε ωστόσο να προχωρήσει στη διαδικασία. Όπως είπε, είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα το καλοκαίρι, να σταματήσει προσωρινά τις θεραπείες για να ξεκουραστεί, και τότε έμεινε έγκυος «φυσιολογικά» όπως είπε. 

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.


Δείτε το βίντεο


Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωσή της πως περιμένει παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, δηλώνοντας πως νιώθει «ευλογημένη» και ότι ζει «ένα όνειρο».

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, εμφανίστηκε στην εκπομπή της με ένα εφαρμοστό φόρεμα, ενώ υπήρχαν ροζ μπαλόνια στο πλατό, αποκαλύπτοντας πως περιμένει κορίτσι.

Όπως είπε, κράτησε την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα μέχρι να κάνει τις πρώτες εξετάσεις: «Ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ… Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα». Αποκάλυψε ακόμη πως έμεινε έγκυος φυσικά, λίγο αφότου σταμάτησε προσωρινά τις θεραπείες: «Όταν είπα ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω για λίγο, ήρθε τόσο ομαλά από μόνο του. Ο Θεός ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή».

Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

