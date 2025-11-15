Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης δημοσίευσε φωτογραφία μέσα στη θάλασσα: 42 ημέρες για τα Χριστούγεννα, έγραψε
Ο ηθοποιός ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Ιωάννα Μαρίνου
Μια φωτογραφία του μέσα από τη θάλασσα δημοσίευσε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους, πως απομένουν 42 ημέρες για τα Χριστούγεννα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές φαίνεται πως ξεκίνησε για τον ηθοποιό, ο οποίος μοιράστηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο. Ο ίδιος εμφανίζεται μέσα στο νερό, κοιτώντας τον φακό χαμογελαστός.

«42 ημέρες για τα Χριστούγεννα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή του


