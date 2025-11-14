Τόρι Σπέλινγκ - Ντιν ΜακΝτέρμοτ: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους
Τόρι Σπέλινγκ - Ντιν ΜακΝτέρμοτ: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους
Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους μετά από 18 χρόνια γάμου
Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της Τόρι Σπέλινγκ και του Ντιν Μακ Ντέρμοτ την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει μετά από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση πέντε παιδιών.
Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η 52χρονη ηθοποιός διατηρεί τα δικαιώματα σε πολλές από τις τηλεοπτικές της δουλειές και σε άλλα πρότζεκτ της, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του «BH90210» και του podcast της «MisSPELLING». Υπάρχει επίσης αναφορά στο «Beverly Hills», καθώς η εφηβική σειρά «Beverly Hills, 90210» την καθιέρωσε τη δεκαετία του 1990.
Τόσο εκείνη όσο και ο πρώην σύζυγος της έχουν δικαιώματα στα κοινά τους πρότζεκτ, όπως το «Tori & Dean in Love», το «sTORIbook Weddings» και τα ειδικά προγράμματά τους στο Cooking Channel.
Όσον αφορά στα πέντε παιδιά τους, κανείς από τους δύο δεν θα πληρώνει διατροφή, αφού κάθε πλευρά αναλαμβάνει να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών τις ημέρες που θα βρίσκονται μαζί της, ενώ κατέληξαν σε συμφωνία συνεπιμέλεια. Οι δύο πρώην σύζυγοι συμφώνησαν επίσης να μοιραστούν τα κοινά τους χρέη με τον καθέναν να οφείλει σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια σε φόρους και πιστωτικές κάρτες.
Η Σπέλινγκ μίλησε πρόσφατα για το διαζύγιό της με τον Ντέρμοτ, τονίζοντας πως ήταν ένα από τα πιο εύκολα στο Χόλιγουντ και ότι δεν υπήρξαν συγκρούσεις ανάμεσά τους. «Παρόλο που είχαμε σκαμπανεβάσματα και προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου μας, δεν είχαμε προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαζυγίου, κάτι που, πιστεύω, είναι απόδειξη και για τους δυο μας και της θέλησής μας να σταθούμε πραγματικά και να είμαστε εκεί για τους πέντε ανθρώπους που επιλέξαμε να φέρουμε στον κόσμο από αγάπη», είπε στο podcast της.
Ο χωρισμός τους, όπως ανέφερε ήταν φιλικός, ενώ ο διακανονισμός επιτεύχθηκε μέσω διαμεσολάβησης, χωρίς να χρειαστεί να βρεθούν στις δικαστικές αίθουσες. «Πρόκειται για έναν χωρισμό και ένα διαζύγιο χωρίς δράμα. Ο Ντιν κι εγώ βγήκαμε από αυτό το διαζύγιο με καθαρό μητρώο. Κανείς μας δεν ζήτησε τίποτα από τον άλλον. Τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό. Ο Ντιν κι εγώ θα παραμείνουμε φίλοι», σημείωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Tori Spelling and Dean McDermott have finalized their divorce.— TMZ (@TMZ) November 14, 2025
Read more: https://t.co/q6xFvR215C pic.twitter.com/7rFDP9J7Sj
