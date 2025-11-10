Τόρι Σπέλινγκ για Ντιν ΜακΝτέρμοτ: Το διαζύγιό μας ήταν ένα από τα πιο εύκολα στο Χόλιγουντ
Παρόλο που είχαμε σκαμπανεβάσματα καθ όλη τη διάρκεια του γάμου μας, δεν είχαμε προβλήματα σχετικά με το διαζύγιο, ανέφερε η ηθοποιός
Η Τόρι Σπέλινγκ μίλησε για πρώτη φορά για το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, Ντιν ΜακΝτέρμοτ, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο εύκολα στο Χόλιγουντ. Το πρώην ζευγάρι χώρισε μετά από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση πέντε παιδιών.
«Όπως όλοι έχετε δει στις ειδήσεις. Είμαι επίσημα διαζευγμένη. Ουάου. Το είπα φωναχτά. Πρέπει να είναι αληθινό», είπε η 52χρονη ηθοποιός τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο podcast της «misSpelling».
Περιέγραψε τον διακανονισμό ως μια στιγμή όπου έκλεισε ο κύκλος και εξομολογήθηκε ότι ήταν «ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι». Παρόλα αυτά δεν αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες, αφού όπως είπε: «Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναειπωθεί. Ήταν ένα από τα πιο εύκολα διαζύγια στο Χόλιγουντ».
Το ότι δεν συγκρούστηκαν αποδεικνύει, εξήγησε η Σπέλινγκ, ότι έχουν τη θέληση να διατηρήσουν μια καλή σχέση για χάρη των παιδιών τους. «Παρόλο που είχαμε σκαμπανεβάσματα και προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου μας, δεν είχαμε προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαζυγίου, κάτι που, πιστεύω, είναι απόδειξη και για τους δυο μας και της θέλησής μας να σταθούμε πραγματικά και να είμαστε εκεί για τους πέντε ανθρώπους που επιλέξαμε να φέρουμε στον κόσμο από αγάπη», μοιράστηκε.
Ο χωρισμός τους, όπως είπε, ήταν «φιλικός», παρά το γεγονός ότι «ο Τύπος» θέλει «να αλλάξει το αφήγημα». Η Σπέλινγκ ανέφερε ότι όλοι ήθελαν «δράμα», αλλά «είχαν αρκετό δράμα στη διάρκεια του γάμου τους».
«Πρόκειται για έναν χωρισμό και ένα διαζύγιο χωρίς δράμα», τόνισε. Η Σπέλινγκ αποκάλυψε επίσης ότι ο διακανονισμός επιτεύχθηκε μέσω διαμεσολάβησης και ότι δεν χρειάστηκε να πάνε στα δικαστήρια. «Ο Ντιν κι εγώ βγήκαμε από αυτό το διαζύγιο με καθαρό μητρώο. Κανείς μας δεν ζήτησε τίποτα από τον άλλον. Τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό. Ο Ντιν κι εγώ θα παραμείνουμε φίλοι», πρόσθεσε.
Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ χώρισαν τον Ιούνιο του 2023 και η 52χρονη ηθοποιός είχε υποβάλλει αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2024, επικαλούμενη«αγεφύρωτες διαφορές», ενώ είχε ζητήσει διατροφή και συνεπιμέλεια για τα ανήλικα παιδιά τους.
Tori Spelling spoke out for the first time about the divorce settlement she reached with ex-husband Dean McDermott — calling it the easiest divorce in Hollywood. https://t.co/bikArHXI7Y— Us Weekly (@usweekly) November 10, 2025
