Σίντνεϊ Σουίνι: Η ρομαντική βόλτα με τον σύντροφό της στο Μοντεσίτο
Σίντνεϊ Σουίνι: Η ρομαντική βόλτα με τον σύντροφό της στο Μοντεσίτο

Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν εθεάθησαν να τρώνε μαζί πρωινό και στη συνέχεια να κάνουν ποδήλατο

Σίντνεϊ Σουίνι: Η ρομαντική βόλτα με τον σύντροφό της στο Μοντεσίτο
Ιωάννα Μαρίνου
Μια ρομαντική βόλτα έκαναν η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της, Σκούτερ Μπράουν στο Μοντεσίτο.

Η ηθοποιός και ο σύντροφός της πέρασαν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου χαλαρές στιγμές μαζί στην Καλιφόρνια. Το ζευγάρι αρχικά κατευθύνθηκε σε γνωστό μαγαζί, όπου εθεάθη να τρώει πρωινό. Η Σουίνι και ο μάνατζερ χαμογελούσαν και συζητούσαν, απολαμβάνοντας το γεύμα τους.

Η ηθοποιός φορούσε ένα καφέ πουλόβερ, τζιν σορτς και αθλητικά παπούτσια, ενώ ο Μπράουν είχε επιλέξει ένα λευκό μπλουζάκι, πράσινη βερμούδα, sneakers και καπέλο. Μετά το πρωινό, συνέχισαν τη βόλτα τους με ηλεκτρικά ποδήλατα.

Σίντνεϊ Σουίνι: Η ρομαντική βόλτα με τον σύντροφό της στο Μοντεσίτο
Σίντνεϊ Σουίνι: Η ρομαντική βόλτα με τον σύντροφό της στο Μοντεσίτο

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι δεν διστάζει να προβάλλει δημόσια τη σχέση του, πραγματοποιώντας αρκετές ρομαντικές εξόδους. Την προηγούμενη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη, ο Μπράουν και η Σουίνεϊ αντάλλαξαν τρυφερές στιγμές, καθώς εθεάθησαν να φιλιούνται στο Σέντραλ Παρκ.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν εντοπίστηκε στη Βενετία, στον πολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες.

Τον περασμένο μήνα, πηγή ανέφερε στην «Page Six» ότι στον Μπράουν «αρέσει πάρα πολύ» η ηθοποιός, ενώ άλλο πρόσωπο επιβεβαίωσε πως η σχέση είναι σοβαρή. «Είναι δοσμένος σε αυτό. Δεν πρόκειται για μια περιστασιακή σχέση. Είναι μαζί» δήλωσε.

Φωτογραφίες: Clint Brewer Photography / NORTH SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

