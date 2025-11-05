Σίντνεϊ Σουίνι: Τα φιλιά με τον σύντροφό της στο Σέντραλ Παρκ - Δείτε τις φωτογραφίες
Σίντνεϊ Σουίνι: Τα φιλιά με τον σύντροφό της στο Σέντραλ Παρκ - Δείτε τις φωτογραφίες
Η σχέση της 28χρονης ηθοποιού και του 44χρονου μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο
Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της, Σκούτερ Μπράουν, απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια βόλτας τους στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.
Στα στιγμιότυπα που εξασφάλισε το Page Six, οι δύο τους φαίνονται αγκαλιασμένοι να φιλιούνται, ενώ κάθονται πάνω σε έναν βράχο μέσα στο πάρκο.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα τζάκετ με γούνινες λεπτομέρειες, μπλε τζιν και καφέ μποτάκια. Ο Μπράουν φορούσε μπλε τζάκετ πάνω από λευκό μπλουζάκι, μπλε τζιν, καφέ μοκασίνια και καπέλο μπέιζμπολ.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σύμφωνα με το Page Six, ο πρώην μάνατζερ πολιόρκησε τη Σουίνι στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον περασμένο Ιούνιο στη Βενετία στον οποίο ήταν καλεσμένοι και οι δύο.
Η σταρ είχε μόλις τερματίσει τη σχέση της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Από την άλλη, ο 44χρονος μάνατζερ υπήρξε παντρεμένος από το 2014 μέχρι το 2022. Με την πρώην σύζυγό του, Γιαέλ Κοέν, έχει αποκτήσει τρία παιδιά.
Η είδηση για τον δεσμό τους έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν και, σύμφωνα με πηγές, αρχικά επρόκειτο για ένα «ανέμελο φλερτ». Όπως είχε αναφέρει πηγή στο Page Six, δεν είναι περιστασιακή, αλλά έχει προχωρήσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Sydney Sweeney and Scooter Braun were photographed making out in New York City’s Central Park on Tuesday, marking the first time the couple has been seen kissing in public. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/PboXvYWF1w— Page Six (@PageSix) November 5, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
