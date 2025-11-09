Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η συνάντηση με τον πατέρα του
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η συνάντηση με τον πατέρα του
Ο παρουσιαστής βρέθηκε στην πατρίδα του και με αφορμή το ταξίδι αυτό, φρόντισε να δει τα αγαπημένα του πρόσωπα
Στην τελευταία του εμφάνιση στο «The Roadshow» το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μια ξεχωριστή συνάντηση. Καθώς η εκπομπή βρισκόταν στον νομό Ημαθίας, ο παρουσιαστής έκανε μια μικρή στάση στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, την πόλη που τον μεγάλωσε, για να δει τον πατέρα του, Αναστάσιο Αρναούτογλου.
Η τηλεοπτική τους συνάντηση δείχνει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί του. Ο ίδιος με χιούμορ, αναφέρθηκε στην ευκαιρία που είχε να δώσει ραντεβού με τον «κύριο Τάσο», ενώ μιλώντας του, ανέφερε: «Συγγνώμη, κύριε, που σας βάλαμε στη μέση».
Η συζήτηση με τον πατέρα του συνεχίστηκε με τους δυο τους να μιλούν ακόμα και για θέματα της πόλης, με τον Αναστάσιο Αρναούτογλου να εκφράζει την άποψή του για τη συγκοινωνία και το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης. «Δεν χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία. Όταν είμαι από το σπίτι, πάω από την παραλία στην Αριστοτέλους με τα πόδια», δήλωσε ο κύριος Αναστάσιος, ενώ πρόσθεσε πως δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το μετρό, αφού «δεν χρειάστηκε».
Δείτε το βίντεο
