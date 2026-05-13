Noval Property: Αυξημένα έσοδα το 2026 και νέες επενδύσεις σε γραφεία και εμπορικά
Τι ανέφερε χθες (12/5) στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών η διοίκηση
Περαιτέρω άνοδο εσόδων φέτος εκτιμά η διοίκηση της Noval Property ΑΕΕΑΠ, έχοντας εστιάσει για την εφετινή χρονιά στην ολοκλήρωση του μεγάλου γραφειακού συγκροτήματος “The Grid” στο Μαρούσι κι εξετάζοντας παράλληλα και νέες αγορές ακινήτων.
Ως προς τις προοπτικές του 2026, όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών η διοίκηση της εταιρείας που συνδέεται με τον όμιλο της Viohalco, τα έσοδα από μισθώματα θα κυμανθούν μεταξύ 41,5- 43,5 εκατ. ευρώ με βάση τη συμβασιοποιημένη δραστηριότητα και την πρόοδο των έργων, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EΒITDA) μεταξύ 28- 30 εκατ. ευρώ από 26,2 εκατ. ευρώ το 2025. «Κοιτάμε τις ευκαιρίες στην αγορά με νέες εξαγορές που εξετάζουμε ώστε να εξασφαλίζονται επιπλέον έσοδα από μισθώματα, πέραν των ακινήτων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε από το χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Τα ακίνητα αυτά υπό εξέταση μπορεί να αντιστοιχούν σε μία αξία περί τα 100 εκατ. ευρώ εστιάζοντας στους τομείς των γραφείων και των καταστημάτων και αποδίδοντας άμεσα έσοδα», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Κουτσοποδιώτης. Τα κεφάλαια που σχεδιάζει να επενδύσει φέτος η εταιρεία για συντηρήσεις, ανακαινίσεις κ.ο.κ. αντιστοιχούν στα πέριξ των 20 εκατ. ευρώ.
