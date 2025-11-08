Η Βάνα Μπάρμπα στηρίζει τον Απόστολο Γκλέτσο: «Η Σοφία Μουτίδου τον προσέβαλε»
Οι εκπομπές για να μπορούν να έχουν νούμερα εκχυδαΐζονται, αυτά είναι ντεμοντέ, πρόσθεσε
Σχετικά με την ένταση ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου, αλλά και την αιφνίδια αποχώρηση του πρώτου από την εκπομπή «Real View» τοποθετήθηκε η Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποιός υπερασπίστηκε τον συνάδελφό της, ενώ σχολίασε και τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».
Η ηθοποιός, που είναι καλή φίλη του Γκλέτσου, και κουμπάρα του Στράτου Τζώρτζογλου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τόνισε:
«Με λυπεί αφάνταστα γιατί περνάμε μια περίοδο που είναι δύσκολη για όλους. Δεν θα έπρεπε να λέγονται αυτά τα πράγματα, ο ένας για τον άλλον κακίες. Αντί να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και να μην εκφέρουμε ανοησίες που βλάπτουν και τον χώρο μας και δεν είναι και αλήθεια. Αυτά είναι ανοησίες και βλακείες».
Σχετικά με τη φράση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», η Βάνα Μπάρμπα ξεκαθάρισε: «Όλος ο κόσμος μπορεί να έχει σχέση ο ένας με τον άλλον, τι πάει να πει το θέατρο; Αυτά είναι βλακείες, σε παρακαλώ, τα θεωρώ σαχλαμάρες».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της Σοφίας Μουτίδου απέναντι στον Απόστολο Γκλέτσο. «Η Σοφία Μουτίδου προσέβαλε τον καλεσμένο της, δεν μιλάμε έτσι, δεν είναι τηλεοπτικός λόγος. Δεν επιτρέπεται, πώς ξέρεις ότι λέει ψέματα; Ξεπερνάμε πάλι τα όρια. Οι εκπομπές για να μπορούν να έχουν νούμερα εκχυδαΐζονται, αυτά είναι ντεμοντέ. Είναι χαζά και παλιές εκπομπές. Δεν πας σε μια εκπομπή καλεσμένος για να σε προσβάλλουν και μετά να γίνεται θέμα», είπε κλείνοντας.
Τέλος, συμπλήρωσε: «Είναι λάθος αυτό που είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου περί κρεβατιού στο θέατρο. Τον ξέρω καλά, είναι φίλος μου και κουμπάρος. Δεν το καταλαβαίνω, τι είναι αυτά; Δεν ισχύει, δεν τα πιστεύω αυτά. Δημιουργούμε σαχλαμάρες για να μπορούμε να ακουγόμαστε. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Είμαι πολύ στεναχωρημένη με όλα αυτά, θα πω στον Στράτο ότι ήταν λάθος του και πολύ άκυρη κουβέντα».
Δείτε το βίντεο
