Βίκυ Σταυροπούλου για τα γενέθλιά της: Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος από αγάπη μεγαλώνεις με μεγαλύτερες αντοχές
Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη, έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στα social media
Τα 56α γενέθλιά της γιόρτασε η Βίκυ Σταυροπούλου μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία απαθανατίζεται πριν σβήσει την τούρτα και μοιράστηκε μερικές σκέψεις με αφορμή την ξεχωριστή μέρα.
Η Βικυ Σταυροπούλου ανέφερε ότι η αγάπη που δέχεται κάποιος από τους γύρω του, του χαρίζει αντοχή όσο περνούν τα χρόνια. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τις ευχές που της έστειλαν και την αγάπη που της δείχνουν, η οποία αποτελεί για εκείνη πηγή δύναμης.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους για τις ευχές σας και την αγάπη σας που είναι μέρος της δύναμής μου. Χθες πέρασα μια όμορφη βραδιά και το οφείλω στους παιδικούς μου φίλους που είναι η πιο διαχρονική αξία της ζωής μου. Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος από αγάπη μεγαλώνεις με μεγαλύτερες αντοχές και προσωπικά νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη. Αυτό με δίδαξε ο βίος ο πολυλογάς. Για αυτό όπως έλεγε και ο Σαίξπηρ: Να τους αγαπάς όλους, να εμπιστεύεσαι λίγους, να μη βλάπτεις κανέναν».
