Στο «κόκκινο» η κόντρα Ryanair και Fraport στο «Μακεδονία», αύριο οι ανακοινώσεις από την αεροπορική
Στο «κόκκινο» η κόντρα Ryanair και Fraport στο «Μακεδονία», αύριο οι ανακοινώσεις από την αεροπορική
Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση στη Θεσσαλονίκη
Εν αναμονή των αυριανών επίσημων δηλώσεων της ιρλανδικής αεροπορικής βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι από την πλευρά τους, έχοντας συστήσει ενιαίο μέτωπο, ζητούν να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό το σκηνικό με το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.
Οι διαρροές από την αεροπορική – δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη θέση της πλην της χθεσινής ενημέρωσης που έγινε στους εργαζομένους της στη συμπρωτεύουσα– περί κλεισίματος της βάσης στη συμπρωτεύουσα το Οκτώβριο, μετά το τέλος της θερινής σεζόν του 2026, έρχονται σε μία συγκυρία που μόνο εύκολη δεν είναι για το χώρο των αερομεταφορών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Ειδικά η Ryanair, με τη συνήθη πρακτική της επιθετικής στρατηγικής και του «θορύβου» της δημοσιότητας, δε διστάζει να λάβει αιφνίδιες αποφάσεις και μάλιστα έχει ως συνήθη πρακτική της το κλείσιμο βάσεων σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταφέροντας τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις που θεωρεί η ίδια ότι μπορεί να της προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.
Πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία όπου η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα στο χώρο των αερομεταφορών λόγω των τιμών των καυσίμων και τυχόν ελλείψεων που συζητούνται όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά ακόμη περισσότερο για τη χειμερινή περίοδο. Εξ’ ού και το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται για την περίοδο του χειμώνα, στους μήνες χαμηλών …πτήσεων, με την αεροπορική όπως φάνηκε από την ενημέρωση που παρείχε στους εργαζόμενους να αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής αεροσκαφών από την επόμενη θερινή σεζόν, του 2027, στη συμπρωτεύουσα έστω και με λιγότερα των 3 αεροσκαφών που έχει μέχρι σήμερα στη βάση της στο «Μακεδονία». Σημειώνεται ότι αύριο Παρασκευή η αεροπορική έχει καλέσει έκτακτη συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρέχει ενημέρωση- μετά από σχεδόν μία εβδομάδα διαρροών- για τις κινήσεις της. Σημειώνεται ότι η διατήρηση βάσης από μία αεροπορική εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει στην πράξη ότι αυτό λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο αφού συνεπάγεται μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης αλλά και αυξημένες συνδέσεις. Το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, υφιστάμενα δρομολόγια, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται αύριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Οι διαρροές από την αεροπορική – δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη θέση της πλην της χθεσινής ενημέρωσης που έγινε στους εργαζομένους της στη συμπρωτεύουσα– περί κλεισίματος της βάσης στη συμπρωτεύουσα το Οκτώβριο, μετά το τέλος της θερινής σεζόν του 2026, έρχονται σε μία συγκυρία που μόνο εύκολη δεν είναι για το χώρο των αερομεταφορών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Ειδικά η Ryanair, με τη συνήθη πρακτική της επιθετικής στρατηγικής και του «θορύβου» της δημοσιότητας, δε διστάζει να λάβει αιφνίδιες αποφάσεις και μάλιστα έχει ως συνήθη πρακτική της το κλείσιμο βάσεων σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταφέροντας τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις που θεωρεί η ίδια ότι μπορεί να της προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.
Πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία όπου η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα στο χώρο των αερομεταφορών λόγω των τιμών των καυσίμων και τυχόν ελλείψεων που συζητούνται όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά ακόμη περισσότερο για τη χειμερινή περίοδο. Εξ’ ού και το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται για την περίοδο του χειμώνα, στους μήνες χαμηλών …πτήσεων, με την αεροπορική όπως φάνηκε από την ενημέρωση που παρείχε στους εργαζόμενους να αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής αεροσκαφών από την επόμενη θερινή σεζόν, του 2027, στη συμπρωτεύουσα έστω και με λιγότερα των 3 αεροσκαφών που έχει μέχρι σήμερα στη βάση της στο «Μακεδονία». Σημειώνεται ότι αύριο Παρασκευή η αεροπορική έχει καλέσει έκτακτη συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρέχει ενημέρωση- μετά από σχεδόν μία εβδομάδα διαρροών- για τις κινήσεις της. Σημειώνεται ότι η διατήρηση βάσης από μία αεροπορική εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει στην πράξη ότι αυτό λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο αφού συνεπάγεται μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης αλλά και αυξημένες συνδέσεις. Το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, υφιστάμενα δρομολόγια, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται αύριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα