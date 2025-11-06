Δανάη Μπάρκα για Βίκυ Σταυροπούλου: Όταν δεν είχες χρήματα ούτε για τσιγάρα, μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματά σου
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα της για τα γενέθλιά της
Ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με αφορμή τα γενέθλια της ηθοποιού. Ανάμεσα σε όσα ανέφερε, τόνισε πως όταν η Βίκυ Σταυροπούλου βίωνε οικονομικές δυσκολίες, φρόντιζε με κάθε τρόπο να προστατεύσει το παιδί της από την πραγματικότητα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η ηθοποιός έκλεισε τα 56 και με αφορμή τα γενέθλιά της, η κόρη της, της ευχήθηκε μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο στα social media. Συγκεκριμένα, ανάρτησε μία κοινή φωτογραφία τους και ένα στιγμιότυπο με τη μητέρα της και την ευχαρίστησε για όλα όσα της έχει προσφέρει.
«Χρόνια πολλά μαμά. Να σε χαίρομαι. Σ' ευχαριστώ. Σ' ευχαριστώ που είσαι αληθινή, σ' ευχαριστώ που στα δύσκολα χορεύεις για να αντέξει η ψυχούλα σου, σ' ευχαριστώ που τα όμορφα τα μοιράζεσαι με όσους αγαπάς» έγραψε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει η Βίκυ Σταυροπούλου, πάντα έκανε θυσίες για να προστατεύσει την οικογένειά τους και να προσφέρει χαρά: «Σ’ ευχαριστώ που όταν δεν είχες χρήματα να αγοράσεις ούτε τσιγάρα μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματα σου στο δίπλα δωμάτιο (μέχρι που κρυφοκοίταξα απ την κλειδαρότρυπα), σ’ ευχαριστώ που εσύ κάνεις όλο τον κόσμο να βγαίνει απ' τα σκοτάδια του και τα δικά σου δεν τα μοιράζεσαι αλλά θα είμαι πάντα εκεί να τα διώχνω με όσες αγκαλιές θες».
Τέλος, η Δανάη Μπάρκα στάθηκε στη ζωντάνια και τον αυθορμητισμό που διέπουν τον χαρακτήρα της μητέρας της και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον τρόπο που η Βίκυ Σταυροπούλου ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας με επιτυχία.
«Σ' ευχαριστώ που ό,τι δυσάρεστο έχεις ζήσει το έχεις μετατρέψει σε δύναμη, σ’ ευχαριστώ για την ανοιχτωσιά σου, σ’ ευχαριστώ για το φως σου, σ’ ευχαριστώ που "γελάς" τις άσχημες ιστορίες της ζωής και τις κάνεις να μοιάζουν κωμικές, σ’ ευχαριστώ που δέχεσαι την τρέλα μου, σ’ ευχαριστώ που ο τρόπος που ζεις και μεγάλωσες με τους φίλους σου με έκανε να αγαπάω την ξεγνοιασιά και την αυθεντικότητα. Σ' ευχαριστώ γιατί μέσα από εσένα μαθαίνω και σε αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο. Σ’ευχαριστώ που είσαι εσύ. (Πολλές φορές για κάποιους απ’ αυτούς τους λόγους δεν σ’ευχαριστώ, αλλά σήμερα ένεκα της ημέρας κρατάμε τα θετικά ). Σε ευχαριστώ γιατί χωρίς να το καταλαβαίνεις με μαθαίνεις τι είναι ζωή, τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο, ποιος αξίζει την ενέργεια μου και ποιος όχι. Μου δείχνεις τι σημαίνει αγάπη, φροντίδα και νοιάξιμο. Να σε χαίρομαι, να σε θαυμάζω και να με ακούς. Υ.Γ: Σ΄ευχαριστώ γιατί παρότι έμαθες να είσαι "μαμά" όσο μεγαλώναμε μαζί, τελικά τα κατάφερες στον πιο δύσκολο ρόλο που θα μπορούσες να αναλάβεις. Μαμά» σημείωσε.
