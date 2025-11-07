Η Evangelia δήλωσε συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026: Φτιάξαμε κάτι για το οποίο νιώθω πολύ περήφανη
Η Evangelia δήλωσε συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026: Φτιάξαμε κάτι για το οποίο νιώθω πολύ περήφανη
Αν δεν έβρισκα το κατάλληλο τραγούδι, δεν θα δήλωνα ξανά συμμετοχή, ανέφερε η τραγουδίστρια
Ανάμεσα στα πρόσωπα που δήλωσαν συμμετοχή στον εθνικό της Eurovision 2026 είναι και η Evangelia, με την τραγουδίστρια να εξηγεί ότι πήρε την απόφαση να διεκδικήσει ξανά τη θέση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό, καθώς μαζί με την ομάδα της δημιούργησαν ένα κομμάτι για το οποίο νιώθει περήφανη.
Η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει και πέρυσι συμμετοχή με το τραγούδι «Vále» που την έφερε στη δεύτερη θέση. Μιλώντας για τη φετινή της συμμετοχή στην κάμερα του «Breakfast@Star», ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον εθνικό τελικό, δημιούργησαν το τραγούδι που εν τέλει έστειλαν.
«Αν δεν έβρισκα το κατάλληλο τραγούδι, δεν θα δήλωνα ξανά συμμετοχή, αλλά τις τελευταίες ημέρες έγινε κάτι πολύ μαγικό στο στούντιο. Φτιάξαμε κάτι για το οποίο νιώθω πολύ περήφανη και πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατό. "Γεννήθηκε" τις τελευταίες δέκα ημέρες. Δεν μπορώ να σας πω για τον στίχο, αλλά μπορείτε να μαντέψετε. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με το περσινό» είπε η Evangelia.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι δεν την αγχώνει ο ανταγωνισμός και πως η περσινή υποψηφιότητά της λειτούργησε θετικά για εκείνη και την ψυχολογία της: «Είναι πάρα πολύ ωραίο που φέτος υπάρχουν παραπάνω συμμετοχές, αυτό δείχνει ότι πήγε πολύ καλά πέρυσι ο διαγωνισμός και έτσι και άλλοι καλλιτέχνες θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια. Η Eurovision είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν με αγχώνει ο ανταγωνισμός, το έχω περάσει και μία φορά, οπότε αν έχω την ευκαιρία να το ζήσω ξανά θα είμαι και πιο προετοιμασμένη. Είναι ρίσκο η φετινή μου συμμετοχή, επειδή πέρυσι βγήκα δεύτερη. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω ότι βγήκα κερδισμένη, παρ' όλο που δεν πήγα στη Eurovision. Ήταν πολύ μαγική η αγάπη του κόσμου».
Η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει και πέρυσι συμμετοχή με το τραγούδι «Vále» που την έφερε στη δεύτερη θέση. Μιλώντας για τη φετινή της συμμετοχή στην κάμερα του «Breakfast@Star», ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον εθνικό τελικό, δημιούργησαν το τραγούδι που εν τέλει έστειλαν.
«Αν δεν έβρισκα το κατάλληλο τραγούδι, δεν θα δήλωνα ξανά συμμετοχή, αλλά τις τελευταίες ημέρες έγινε κάτι πολύ μαγικό στο στούντιο. Φτιάξαμε κάτι για το οποίο νιώθω πολύ περήφανη και πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατό. "Γεννήθηκε" τις τελευταίες δέκα ημέρες. Δεν μπορώ να σας πω για τον στίχο, αλλά μπορείτε να μαντέψετε. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με το περσινό» είπε η Evangelia.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα