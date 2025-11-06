Δημήτρης Σταρόβας: Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση
Δημήτρης Σταρόβας: Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση
Η φωνή κουράζεται, ανέφερε για τη θεατρική του επιστροφή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιστροφή του στη θεατρική σκηνή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε τον Μάιο του 2024 περιέγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι μην έχοντας την απόδοση που θα ήθελε, φροντίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να μην εφησυχάζεται. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όμως, απολαμβάνει τις στιγμές που περνάει στο θέατρο.
Ο μουσικός και ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου για το πώς νιώθει όντας μέρος μιας θεατρικής παράστασης μετά την περιπέτεια υγείας που είχε. «Επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω τον νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία», ανέφερε.
Το να είναι όμως δραστήριος επαγγελματικά επιδρά πολύ θετικά στην ψυχολογία του. «Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς, όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ο μουσικός και ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου για το πώς νιώθει όντας μέρος μιας θεατρικής παράστασης μετά την περιπέτεια υγείας που είχε. «Επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω τον νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία», ανέφερε.
Το να είναι όμως δραστήριος επαγγελματικά επιδρά πολύ θετικά στην ψυχολογία του. «Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς, όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα