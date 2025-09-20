Δημήτρης Σταρόβας για την περιπέτεια της υγείας του: Έγινα πιο προσγειωμένος και ταπεινός
Δεν ασχολούμαι πια με μικροπρέπειες, η ζωή είναι πολύ μικρή γι’ αυτά, τόνισε ο μουσικός και ηθοποιός
Στην περιπέτεια της υγείας του αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας, τονίζοντας πως τον έκανε πιο προσγειωμένο και ταπεινό. Μετά το εγκεφαλικό, που υπέστη τον Μάιο του 2024, ανέφερε ο μουσικός και ηθοποιός, έπαψαν να τον απασχολούν οι εγωισμοί και οι μικροπρέπειες.
«Αυτόν τον καιρό έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές, είναι συγκινητικό. Μετά από όλα αυτά έγινα πιο προσγειωμένος και ταπεινός. Δεν ασχολούμαι πια με μικροεγωισμούς και μικροπρέπειες, η ζωή είναι πολύ μικρή γι’ αυτά», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου.
Ο Δημήτρης Σταρόβας επισήμανε επίσης ότι, παρά τις αρχικές του αμφιβολίες, τελικά η επιστροφή του στο θέατρο τόνωσε την ψυχολογία του. Υπογράμμισε επίσης τις θετικές αλλαγές που έχει δει στη ζωή του μετά την απώλεια κιλών.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Αν και είμαι κουρασμένος σε ό,τι αφορά τη φωνή, γιατί σωματικά είμαι όπως ήμουν στα 30 μου χρόνια, έχω κάνει 46 παραστάσεις πλέον, σχεδόν καθημερινά και τα έπαιξα, γεράσαμε κιόλας. Σωματικά νιώθω πολύ καλύτερα γιατί έχασα κιλά, δεν καπνίζω, κοιμάμαι σαν άνθρωπος. Με βοήθησε και η δουλειά, όταν ανέβηκα στο σανίδι ανέβηκε και η ψυχολογία μου. Ενώ είχα ενδοιασμούς στην αρχή, τελικά μου βγήκε σε καλό».
