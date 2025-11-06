Δήμητρα Παπαδήμα: Είμαι πολύ έντονη, πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα στη ζωή μου κι έψαχνα το απόλυτο
Τη νύχτα στον ύπνο μου κουράζομαι περισσότερο απ’ ό,τι τη μέρα, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την προσωπικότητά της, την κοινή της πορεία με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου, αλλά και την κόρη της, μίλησε η Δήμητρα Παπαδήμα. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει έναν πολύ έντονο χαρακτήρα, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στη συμπεριφορά της απέναντι στην κόρη της, εξηγώντας πως προσπαθεί να «χωνέψει» το γεγονός ότι μεγαλώνει και χαράζει τη δική της πορεία στην υποκριτική. Επιπλέον, εξήγησε από πού προέρχεται το όνομα «Μαρία - Θαλασσινή», που επέλεξε να της δώσει.
Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και αρχικά, περιέγραψε τον έντονο χαρακτήρα της: «Είμαι έντονη και το μυαλό μου ακόμα πιο έντονο. Τη νύχτα στον ύπνο μου κουράζομαι περισσότερο απ’ ό,τι τη μέρα. Βλέπω “τρελά” όνειρα, μου έρχεται και γράφω ποίηση στον ύπνο μου, που το πρωί την ξεχνάω αν δεν τη σημειώσω εκείνη την ώρα. Πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα στη ζωή μου, έψαχνα το απόλυτο».
Όσο για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιάννη Μποσταντζόγλου, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν "υπάρχει" ο Γιάννης, έχει πολύ πλάκα. Πλέον δεν τσακωνόμαστε. Το βράδυ δεν έκλεισε μάτι, γιατί φοβόταν μη δεν ξυπνήσω για να έρθω στην εκπομπή. Δεν κοιμόμαστε μαζί, βαριέμαι. Θέλουμε την ησυχία μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κοιμάσαι μόνη σου, γιατί να σε ενοχλεί ο άλλος με την κλωτσιά του, με τα πόδια του, με το ροχαλητό του; Εγώ θέλω τη γωνίτσα μου».
Τέλος, η Δήμητρα Παπαδήμα μοιράστηκε επίσης την ιστορία πίσω από το όνομα της κόρης τους: «Η κόρη μας λέγεται Μαρία-Θαλασσινή. Το "Μαρία" είναι από τη μαμά του Γιάννη και το "Θαλασσινή" από μία φίλη που είχα, όταν ήμουν 15 χρονών, που έγινε φωτορεπόρτερ μετά στην Εμπόλεμη Ζώνη. Δεν ξέρω αν ζει ή αν δεν ζει, πάντως ήταν τόσο έντονη προσωπικότητα που έλεγα από τότε πως, αν κάνω ποτέ κόρη, θα την ονομάσω Θαλασσινή».
Η Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με την κόρη της. «Είναι η πρώτη φορά που κάνω με την κόρη μου κάτι επαγγελματικά, έχει πάρει τον δικό της δρόμο και θέλει να έχει τη δική της προσωπικότητα. Στην αρχή ζορίστηκα λίγο με αυτό. Τα πιο δύσκολα με την κόρη μου είναι τώρα που μεγάλωσε κι εγώ είμαι ακόμα από πάνω της. Είναι αφύσικο; Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είναι πιο της ουσίας, μου λέει να την αφήσω ήσυχη», σημείωσε.
