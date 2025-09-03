Γιάννης Μποσταντζόγλου για Δήμητρα Παπαδήμα: Έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις
Δήμητρα Παπαδήμα Γιάννης Μποσταντζόγλου

Γιάννης Μποσταντζόγλου για Δήμητρα Παπαδήμα: Έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις

Τελικά πρυτανεύει το ότι αγαπάς βαθιά τον άλλον άνθρωπο και ξέρεις ότι κι εκείνος σε αγαπάει έτσι όπως είσαι, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Γιάννης Μποσταντζόγλου για Δήμητρα Παπαδήμα: Έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις
Γεωργία Κοτζιά
Στη σχέση ζωής που διατηρεί εδώ και 35 χρόνια με τη Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, παραδεχόμενος πως πολλές φορές έχουν υπάρξει κρίσεις ανάμεσά τους. Ωστόσο, ο ηθοποιός σημείωσε πως έχουν μάθει να αποδέχονται και να αγαπούν ο ένας τον άλλο όπως είναι, πράγμα που τους βοηθάει να ξεπερνούν κάθε ένταση.

Ερωτηθείς τι τους έχει «δέσει» τόσο πολύ παρά τις διαφορές τους, ο ίδιος ανέφερε στην OnTime πως «αν αγαπάς τον άλλο, δίνεις και τράτο». «Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Έχουμε περάσει και μεγάλες κρίσεις, αλλά τελικά πρυτανεύει το ότι αγαπάς βαθιά τον άλλον άνθρωπο και ξέρεις ότι κι εκείνος σε αγαπάει έτσι όπως είσαι. Δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε όλα τα φίλτρα τα ενδιάμεσα και τα πάμε μια χαρά. Ξέρουμε που νευριάζει ο ένας, που νευριάζει ο άλλος, πότε θα κάνει πίσω ο ένας και πότε ο άλλος. Αν αγαπάς ανθρώπους, τους δίνεις και τράτο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την απορία του για τον τρόπο που λειτουργούν αρκετοί συνάδελφοί του στις σχέσεις τους: «Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως πολλοί, του χώρου ειδικά, σήμερα τα χαλάνε με έναν άνθρωπο και αύριο τα φτιάχνουν με έναν άλλο. Τα χαλάνε με τον δεύτερο και συνεχίζουν. Εγώ είμαι μονογαμικό άτομο, άνθρωπος αρχών. Οι φίλοι μου με λένε "παλιατζούρα", "ξεκούτη", αλλά εγώ τα φέρω σαν παράσημα. Δεν είναι ανάγκη να διώχνεις από δίπλα σου ανθρώπους, ακόμα και φίλους, γιατί κάπου δεν συμφωνείς. Με κουβέντα, με πολλή αγάπη, όλα γίνονται».

Τέλος, όσο για το πού αισθάνεται πως έχει πετύχει περισσότερο, στην προσωπική ή στην επαγγελματική του ζωή, ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Θα ισορροπήσει η ζυγαριά γιατί είμαι ευχαριστημένος και στα δύο».


Γεωργία Κοτζιά
