Μάριος Καπότσης: Δεν θέλω να μιλάω για την προσωπική μου ζωή - Δείτε βίντεο
Μάριος Καπότσης: Δεν θέλω να μιλάω για την προσωπική μου ζωή - Δείτε βίντεο
Ο αθλητής αρνήθηκε να απαντήσει για τις φήμες που τον θέλουν σε σχέση με την Ελευθερία Κοντογεώργη
Χαμηλούς τόνους προτιμά να κρατάει σχετικά με την προσωπική του ζωή ο Μάριος Καπότσης, παρά τα δημοσιεύματα που μιλούν για τη νέα του σχέση. Το τελευταίο διάστημα, φημολογείται ότι ο αθλητής είναι σε σχέση με την Ελευθερία Κοντογεώργη.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Μάριος Καπότσης ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και σημείωσε πως προτιμά να μη μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή. «Για την προσωπική μου ζωή τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε στους αθλητικούς χώρους. Κρατάω χαμηλούς τόνους, δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά δεν μιλάω για αυτά», εξήγησε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά τη δήλωση της Κόνις Μεταξά περί «περσινών, ξινών σταφυλιών» και για τη σχέση του με τον Λευτέρη Πανταζή, ο αθλητής πρόσθεσε: «Δεν θα έκανα καμία τοποθέτηση στην τηλεόραση για αυτά τα πράγματα, οπότε δεν θέλω να πω κάτι».
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή του για τη συνεργασία με τον τραγουδιστή, δηλώνοντας: «Με τον Λευτέρη Πανταζή συνεργαζόμαστε. Με τον Λευτέρη Πανταζή υπάρχει καλό κλίμα, σεβασμός. Ήταν πάντα καλός μαζί μου και συνεχίζει και είναι».
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Μάριος Καπότσης ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και σημείωσε πως προτιμά να μη μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή. «Για την προσωπική μου ζωή τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε στους αθλητικούς χώρους. Κρατάω χαμηλούς τόνους, δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά δεν μιλάω για αυτά», εξήγησε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά τη δήλωση της Κόνις Μεταξά περί «περσινών, ξινών σταφυλιών» και για τη σχέση του με τον Λευτέρη Πανταζή, ο αθλητής πρόσθεσε: «Δεν θα έκανα καμία τοποθέτηση στην τηλεόραση για αυτά τα πράγματα, οπότε δεν θέλω να πω κάτι».
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή του για τη συνεργασία με τον τραγουδιστή, δηλώνοντας: «Με τον Λευτέρη Πανταζή συνεργαζόμαστε. Με τον Λευτέρη Πανταζή υπάρχει καλό κλίμα, σεβασμός. Ήταν πάντα καλός μαζί μου και συνεχίζει και είναι».
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα