Ελευθερία Κοντογεώργη: Η αντίδραση στις φήμες για σχέση με τον Μάριο Καπότση – Έχω δει τα δημοσιεύματα, απάντησε
Η ηθοποιός απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα ακούγονται για την προσωπική της ζωή
Δημόσια σχετικά με τις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον Μάριο Καπότση, απάντησε η Ελευθερία Κοντογεώργη, δηλώνοντας πως γνωρίζει για τα δημοσιεύματα, που αναφέρονται στην προσωπική της ζωή.
Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούν φήμες ότι η ηθοποιός διατηρεί σχέση με τον πολίστα, ωστόσο η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα όσα ακούγονται. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Ελευθερία Κοντογεώργη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει ζητήματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή.
«Έχω δει τα δημοσιεύματα. Ό,τι γράφεται το βλέπω. Θέλω τώρα να ασχοληθώ με τα πράγματα της δουλειάς. Θέλω να μιλήσουμε για ό,τι αφορά στην παράσταση», τόνισε η ηθοποιός.
Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο πρώην σύζυγός της, Κωνσταντίνος Γαβαλάς αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στον γάμο τους. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ύστερα από πολυετή σχέση, ενώ την ίδια ημέρα είχε βαφτίσει και τον γιο του.
Όσον αφορά στην Κόνι Μεταξά και τον Μάριο Καπότση, η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022 στην Κρήτη. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι τον περασμένο Φεβρουάριο, με ξεχωριστές δηλώσεις και αναρτήσεις, ανακοινώνοντας πως δεν είναι πλέον μαζί.
