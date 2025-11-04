Ελευθερία Κοντογεώργη: Η αντίδραση στις φήμες για σχέση με τον Μάριο Καπότση – Έχω δει τα δημοσιεύματα, απάντησε

που τη θέλουν σε σχέση με τον Μάριο Καπότση , απάντησε η Ελευθερία Κοντογεώργη

της εκπομπής «Happy Day», η Ελευθερία Κοντογεώργη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει ζητήματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή.

Ελευθερία Κοντογεώργη και ο πρώην σύζυγός της,