Άνοκ Γιάι: Η Σουδανοαμερικανίδα ανακηρύχθηκε «Μοντέλο της Χρονιάς» πριν τα Fashion Awards 2025

Παρόλο που η τελετή τωνείναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (BFC) προχώρησε σε μια πρωτοφανή ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας νωρίτερα την νικήτρια του βραβείου «Μοντέλο της Χρονιάς». Το κορυφαίο βραβείο απονεμήθηκε στην Σουδανοαμερικανίδα καλλονή, αναγνωρίζοντας μια αξιοσημείωτη χρονιά στις πασαρέλες και στις διεθνείς καμπάνιες μόδας.Η ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του BFC στο Instagram, με την Άνοκ Γιάι να δηλώνει μέσω της ιστοσελίδας Fashionista: «Είναι μεγάλη τιμή να ανακηρυχτώ "Μοντέλο της Χρονιάς". Το ταξίδι μου, από την Αίγυπτο στο Νότιο Σουδάν και στις ΗΠΑ, είναι μία ιστορία ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης. Αυτή η αναγνώριση είναι για όλους όσους έχουν δει τη δική τους ιστορία μέσα από τη δική μου. Σας ευχαριστώ που μας τιμάτε».Η Άνοκ Γιάι ξεχώρισε την τελευταία χρονιά με εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, περπατώντας πρώτη στις επιδείξεις των Ferragamo, Coperni και Hugo Boss και κλείνοντας τα σόου των Ralph Lauren, Fendi, Vetements και Messika. Παράλληλα συμμετείχε στις πασαρέλες των Saint Laurent, Mugler, Tom Ford, Calvin Klein, Bottega Veneta και στο ντεμπούτο του Ματιέ Μπλαζί για την Chanel.Εκτός από τις πασαρέλες, πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες του αρώματος Alien του οίκου Mugler και της Gap, εμφανίστηκε στο σόου της Victoria’s Secret και κοσμούσε τα εξώφυλλα των περιοδικών «Perfect», «Vogue France» και «Allure» — το τελευταίο μοιράστηκε με την περσινή νικήτρια, Άλεξ Κονσάνι.Φέτος, αντί της καθιερωμένης πεντάδας υποψηφίων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η επιτροπή του BFC αποφάσισε να ανακηρύξει απευθείας τη νικήτρια, αναγνωρίζοντας την εντυπωσιακή πορεία και τη διεθνή απήχηση της Άνοκ Γιάι. Η τελετή των Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, με τις υπόλοιπες υποψηφιότητες να έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούλιο.: Shutterstock