Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ και η Ms. Rachel τιμήθηκαν ως «Γυναίκες της Χρονιάς»
Οι δύο γυναίκες τιμήθηκαν από το περιοδικό Glamour, παρά τον έντονο διάλογο που έχουν προκαλέσει γύρω από τις θέσεις τους για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς
Δύο γυναίκες με το ίδιο όνομα και με κοινό σημείο τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει αναδείχθηκαν ως «Γυναίκες της Χρονιάς». Η ηθοποιός Ρέιτσελ Ζέγκλερ και η δημιουργός παιδικού περιεχομένου στο YouTube, Ms. Rachel, τιμήθηκαν φέτος από το περιοδικό, παρά τον έντονο δημόσιο διάλογο που έχουν προκαλέσει γύρω από τις θέσεις τους για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.
Η 24χρονη ηθοποιός είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται χάρη στη live-action εκδοχή της Χιονάτης από την Disney και στη συμμετοχή της στο μιούζικαλ Evita. Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά την ανάρτηση «Free Palestine» λίγο μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ της Χιονάτης, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις εντός και εκτός της Disney. Δημοσιεύματα μάλιστα ανέφεραν ότι η Ρέιτσελ Ζέγκλερ είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τη συμπρωταγωνίστριά της, Γκαλ Γκαντότ, λόγω διαφορετικών απόψεων.
Παράλληλα, η Ρέιτσελ Ζέγκλερ έχει απασχολήσει και με τις δηλώσεις της για την κλασική ταινία του 1937, χαρακτηρίζοντάς την «ξεπερασμένη» και κάνοντας λόγο για έναν «άνδρα που στην ουσία παρακολουθεί την ηρωίδα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο χαρακτήρας του Πρίγκιπα μπορεί να παραλειφθεί από τη νέα εκδοχή.
Η 42χρονη Ms. Rachel, κατά κόσμον Ρέιτσελ Γκρίφιν Ακούρσο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία στο YouTube, με τα εκπαιδευτικά της βίντεο για παιδιά να μετρούν πάνω από 10 δισεκατομμύρια προβολές. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε και εκείνη στο στόχαστρο κριτικής όταν εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τα παιδιά που σκοτώνονται στη Γάζα, δημοσιεύοντας βίντεο όπου προσεύχεται για τα παιδιά της περιοχής.
Η οργάνωση StopAntisemitism την κατηγόρησε τότε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι διαδίδει προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς, επισημαίνοντας πως ορισμένες από τις αναρτήσεις της περιλάμβαναν φωτογραφίες που είχαν ήδη διαψευστεί. Η δημιουργός απάντησε αργότερα λέγοντας πως στηρίζει «όλα τα παιδιά, είτε από το Ισραήλ, είτε από την Παλαιστίνη».
Μαζί με τις δύο γυναίκες, το Glamour τίμησε επίσης τη Ντέμι Μουρ, τη Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Tyla, τη WNBA και τη θρυλική make-up artist Πατ ΜακΓκραθ.
Anti-Israel actress Rachel Zegler and YouTuber Ms. Rachel named Glamour magazine’s ‘Women of the Year’ https://t.co/RuXuBVzLPP pic.twitter.com/sqHX5stMzC— New York Post (@nypost) October 27, 2025
