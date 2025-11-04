O Τζόναθαν Μπέιλι ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025
O Τζόναθαν Μπέιλι ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025
Το περιοδικό ανακηρύσσει τον σταρ του «Wicked» και του «Bridgerton» ως τον φετινό «Sexiest Man Alive» — τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άντρα που κατακτά αυτόν τον τίτλο
Το περιοδικό ανακηρύσσει τον σταρ του «Wicked» και του «Bridgerton» ως τον φετινό «Sexiest Man Alive» — τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άντρα που κατακτά αυτόν τον τίτλο
«Ο πιο σέξι άντρας για το 2025» ανακηρύχθηκε από το περιοδικό «People» ο Τζόναθαν Μπέιλι, που εντυπωσίασε το κοινό με τις χορευτικές του κινήσεις και τη γοητεία του στον ρόλο του Φιέρο στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked». Πρόκειται για τον πρώτο δηλωμένα ομοφυλόφιλο άντρα που κατακτά αυτόν τον τίτλο.
Πέρυσι, ο Μπέιλι βρισκόταν ήδη στη λίστα του περιοδικού για το βραβείο αναγνωστών, όταν οι θαυμαστές ψήφιζαν σε διαφορετικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του «Sexiest Fiyero». Εκτός από τη φωνή του, που «αψηφά τη βαρύτητα», όπως σχολίασαν οι θαυμαστές, ο Μπέιλι κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση και μέσα από τον ρόλο του ως Λόρδος Άντονι Μπρίτζερτον στη δημοφιλή σειρά «Bridgerton».
Το κοινό έχει επίσης ενθουσιαστεί με τη χημεία του με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καθώς οι δύο τους, που συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία «Jurassic World Rebirth», αντάλλαξαν ένα φιλί στο κόκκινο χαλί και έδωσαν γεμάτες ενέργεια συνεντεύξεις προωθώντας την ταινία.
Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για το περιοδικό «People», καθώς σηματοδοτεί τη 40ή επέτειο της ειδικής του έκδοσης «Sexiest Man Alive». Στο παρελθόν τον τίτλο έχουν κατακτήσει ο Πάτρικ Ντέμψι, ο Τζον Λέτζεντ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο Ράιαν Ρέινολντς, ο Ντουέιν The Rock Τζόνσον, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάθιου ΜακΚόναχι.
Γεννημένος στο Όξφορντσαϊρ στις 25 Απριλίου 1988, ο Μπέιλι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις επτά ετών, εγκαινιάζοντας έναν δια βίου δεσμό με το θέατρο. Η πρώιμη καριέρα του περιλάμβανε θεατρικές ερμηνείες που του χάρισαν αναγνώριση στο «West End», πολύ πριν το Netflix τον μετατρέψει σε παγκόσμιο όνομα.
Το σημείο καμπής ήρθε με τη σειρά «Bridgerton», όπου ενσάρκωσε τον Άντονι Μπρίτζερτον, τον σκοτεινό και μελαγχολικό μεγαλύτερο αδερφό της οικογένειας. Η ερμηνεία του στη δεύτερη σεζόν, δίπλα στη Σιμόν Άσλεϊ, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και εκτόξευσε τα νούμερα θέασης.
Η μετάβασή του στον κινηματογράφο ακολούθησε γρήγορα, με τον ρόλο του Φιέρο στη νέα ταινία «Wicked» και τη συμμετοχή του στο «Jurassic World: Rebirth», επεκτείνοντας έτσι την εμβέλειά του πέρα από τα ιστορικά δράματα και προς τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ. Η ευελιξία και η φυσική του παρουσία τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο περιζήτητους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του.
Πέρυσι, ο Μπέιλι βρισκόταν ήδη στη λίστα του περιοδικού για το βραβείο αναγνωστών, όταν οι θαυμαστές ψήφιζαν σε διαφορετικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του «Sexiest Fiyero». Εκτός από τη φωνή του, που «αψηφά τη βαρύτητα», όπως σχολίασαν οι θαυμαστές, ο Μπέιλι κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση και μέσα από τον ρόλο του ως Λόρδος Άντονι Μπρίτζερτον στη δημοφιλή σειρά «Bridgerton».
Το κοινό έχει επίσης ενθουσιαστεί με τη χημεία του με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καθώς οι δύο τους, που συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία «Jurassic World Rebirth», αντάλλαξαν ένα φιλί στο κόκκινο χαλί και έδωσαν γεμάτες ενέργεια συνεντεύξεις προωθώντας την ταινία.
🔗: https://t.co/yhpQy1D7S9#JonathanBailey is PEOPLE’s 2025 #SexiestManAlive! 📷 Brimming with charm, wit and almost unfairly handsome looks, it’s no wonder the ‘Wicked: For Good’ actor dove headfirst into our hearts. Pick up your copy on newsstands this week. | 📷:… pic.twitter.com/CSmQJvB3dm— People (@people) November 4, 2025
Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για το περιοδικό «People», καθώς σηματοδοτεί τη 40ή επέτειο της ειδικής του έκδοσης «Sexiest Man Alive». Στο παρελθόν τον τίτλο έχουν κατακτήσει ο Πάτρικ Ντέμψι, ο Τζον Λέτζεντ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο Ράιαν Ρέινολντς, ο Ντουέιν The Rock Τζόνσον, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάθιου ΜακΚόναχι.
Γεννημένος στο Όξφορντσαϊρ στις 25 Απριλίου 1988, ο Μπέιλι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις επτά ετών, εγκαινιάζοντας έναν δια βίου δεσμό με το θέατρο. Η πρώιμη καριέρα του περιλάμβανε θεατρικές ερμηνείες που του χάρισαν αναγνώριση στο «West End», πολύ πριν το Netflix τον μετατρέψει σε παγκόσμιο όνομα.
Ποιος είναι ο Τζόναθαν Μπέιλι
Το σημείο καμπής ήρθε με τη σειρά «Bridgerton», όπου ενσάρκωσε τον Άντονι Μπρίτζερτον, τον σκοτεινό και μελαγχολικό μεγαλύτερο αδερφό της οικογένειας. Η ερμηνεία του στη δεύτερη σεζόν, δίπλα στη Σιμόν Άσλεϊ, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και εκτόξευσε τα νούμερα θέασης.
Η μετάβασή του στον κινηματογράφο ακολούθησε γρήγορα, με τον ρόλο του Φιέρο στη νέα ταινία «Wicked» και τη συμμετοχή του στο «Jurassic World: Rebirth», επεκτείνοντας έτσι την εμβέλειά του πέρα από τα ιστορικά δράματα και προς τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ. Η ευελιξία και η φυσική του παρουσία τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο περιζήτητους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του.
Στα 37 του χρόνια, ο Μπέιλι μετρά πάνω από δύο δεκαετίες στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Παρά τη νεανική του ενέργεια, φέρνει στις ερμηνείες του το βάθος ενός έμπειρου καλλιτέχνη, αποδίδοντας την ευελιξία του στη θεατρική του εκπαίδευση. Η ηλικία του έχει γίνει θέμα συζήτησης ανάμεσα στους θαυμαστές του, οι οποίοι εκτιμούν πώς καταφέρνει να ισορροπεί μεταξύ ωριμότητας και γοητείας που ταιριάζει σε έναν πρωταγωνιστή του Bridgerton.
Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος και έχει μιλήσει για τις εμπειρίες του στη βιομηχανία του θεάματος και τη σημασία της αυθεντικότητας. Ωστόσο, κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις συχνές εικασίες, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία σχετικά με σύζυγο ή μακροχρόνιο σύντροφο. Ο ίδιος ούτε έχει σχολιάσει ούτε έχει διαψεύσει τις φήμες, προτιμώντας να διατηρεί διακριτικότητα όσον αφορά τις σχέσεις του.
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα