O Τζόναθαν Μπέιλι ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025

Στα 37 του χρόνια, ο Μπέιλι μετρά πάνω από δύο δεκαετίες στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Παρά τη νεανική του ενέργεια, φέρνει στις ερμηνείες του το βάθος ενός έμπειρου καλλιτέχνη, αποδίδοντας την ευελιξία του στη θεατρική του εκπαίδευση. Η ηλικία του έχει γίνει θέμα συζήτησης ανάμεσα στους θαυμαστές του, οι οποίοι εκτιμούν πώς καταφέρνει να ισορροπεί μεταξύ ωριμότητας και γοητείας που ταιριάζει σε έναν πρωταγωνιστή του Bridgerton.Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος και έχει μιλήσει για τις εμπειρίες του στη βιομηχανία του θεάματος και τη σημασία της αυθεντικότητας. Ωστόσο, κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις συχνές εικασίες, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία σχετικά με σύζυγο ή μακροχρόνιο σύντροφο. Ο ίδιος ούτε έχει σχολιάσει ούτε έχει διαψεύσει τις φήμες, προτιμώντας να διατηρεί διακριτικότητα όσον αφορά τις σχέσεις του.