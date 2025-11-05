Η Μπράουν ζητά από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να σχολιάζουν την εικόνα της: Μη με «σφάζετε» με τους τίτλους
Η Μπράουν ζητά από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να σχολιάζουν την εικόνα της: Μη με «σφάζετε» με τους τίτλους
Αυτό είναι μπούλινγκ, αρνούμαι να απολογηθώ επειδή μεγαλώνω, δήλωσε η 21χρονη ηθοποιός
Την ενόχλησή για τα άρθρα που γράφονται σχετικά με την εμφάνισή της εξέφρασε για μία ακόμη φορά η Μίλι Μπόμπι Μπράουν. Η 21χρονη ηθοποιός είχε επιτεθεί πριν από μερικούς μήνες μέσα από ένα βίντεο στο Instagram στην Daily Mail και σε άλλα μέσα για τίτλους που επέκριναν την εικόνα της κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «The Electric State» του Netflix.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μπράουν ανέφερε πως ο τρόπος με τον οποίο μία μερίδα των δημοσιογράφων την έχει μέχρι τώρα αντιμετωπίσει αποτελεί μια μορφή μπούλινγκ, ενώ δήλωσε ότι δεν ντρέπεται για αυτό που είναι. Παράλληλα, απαίτησε να σταματήσει ο Τύπος να ασχολείται με την εμφάνισή της και ξεκαθάρισε ότι δεν οφείλει να απολογηθεί σε κανέναν.
Ανατρέχοντας στον περασμένο Μάρτιο που βρέθηκε στο στόχαστρο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε στη βρετανική Vogue ότι «έκλαιγε κάθε μέρα» αναγκασμένη να υπομένει αυτούς τους τίτλους. «“Ω Θεέ μου, τι έχει κάνει στο πρόσωπό της; Γιατί έγινε ξανθιά; Φαίνεται 60 χρονών!”», είπε η Μπράουν, σατιρίζοντας τους τίτλους.
Παρότι τρέφει σεβασμό για τη δημοσιογραφία, καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζεται στον Τύπο, κάνοντας λόγο για μπούλινγκ. «Σέβομαι τη δημοσιογραφία. Μου αρέσει να διαβάζω άρθρα για τους αγαπημένους μου ανθρώπους και να μαθαίνω τι κάνουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παπαράτσι, παρότι είναι παρεμβατικοί, παρότι εμένα με κάνουν να νιώθω χάλια — ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μη με “σφάζετε” με τον τίτλο. Είναι τόσο λάθος και είναι μπούλινγκ, ειδικά για τα νεαρά κορίτσια που μπαίνουν τώρα σ’ αυτή τη βιομηχανία και ήδη αμφισβητούν τα πάντα», εξήγησε.
Οι διάφοροι τίτλοι που γράφτηκαν τότε για την Μπράουν περιλάμβαναν φράσεις όπως «Γιατί οι Gen Zers όπως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν “γερνούν” τόσο άσχημα;» και «Τι έχει κάνει η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο πρόσωπό της;». Αυτά τα άρθρα την έκαναν καταθλιπτική, μοιράστηκε η ηθοποιός, η οποία θυμήθηκε ακόμη ότι έκλαιγε στα παρασκήνια των BRIT Awards πριν απονείμει βραβείο στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
«Έκλαιγα ενώ μου έκαναν μαλλιά και μακιγιάζ. Μάλιστα βούρκωσα όταν είδα τη Σαμπρίνα στα παρασκήνια», ανέφερε. «Η νοοτροπία της είναι πολύ “Γ...α τους” — κάτι που κι εγώ το ήξερα μέσα μου, αλλά όταν το ακούς από κάποιον άλλον, λες: “Ναι! Αυτό είναι!”», πρόσθεσε.
«Αν το ότι είμαι ξανθιά ή ότι κάνω πιο έντονο μακιγιάζ πραγματικά σας ενοχλεί, θα το αντιμετωπίσω — όχι μόνο για μένα, αλλά για κάθε άλλο κορίτσι που θέλει να δοκιμάσει ένα νέο χτένισμα ή να φορέσει κόκκινο κραγιόν», τόνισε, εξηγώντας γιατί ανάρτησε το βίντεο στο Instagram. «Ε, ξεκολλήστε από πάνω μου, εντάξει; Είμαι 21. Θα διασκεδάσω, θα παίξω και θα είμαι ο εαυτός μου», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι δημοσιογράφοι καταναλώνουν χρόνο σχολιάζοντας την εμφάνισή της. Ωστόσο, δεν πτοείται, αφού δεν οφείλει να ζητήσει την έγκριση κανενός για τις επιλογές σχετικά με την εικόνα της. «Το γεγονός ότι ενήλικοι συντάκτες ξοδεύουν τον χρόνο τους αναλύοντας το πρόσωπό μου, το σώμα μου, τις επιλογές μου, είναι ανησυχητικό. Το ότι κάποια από αυτά τα άρθρα γράφονται από γυναίκες; Ακόμη χειρότερο. Μιλάμε διαρκώς για στήριξη και ενδυνάμωση των νέων γυναικών, αλλά όταν έρθει η ώρα, φαίνεται πιο εύκολο να τις κατεδαφίζουμε για τα κλικ. Απογοητευμένοι άνθρωποι δεν αντέχουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα με τους δικούς της όρους, όχι τους δικούς τους. Αρνούμαι να απολογηθώ επειδή μεγαλώνω. Αρνούμαι να μικρύνω τον εαυτό μου για να χωρέσω στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες ανθρώπων που δεν αντέχουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα. Δεν θα ντραπώ για το πώς δείχνω, πώς ντύνομαι ή πώς παρουσιάζω τον εαυτό μου», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μπράουν ανέφερε πως ο τρόπος με τον οποίο μία μερίδα των δημοσιογράφων την έχει μέχρι τώρα αντιμετωπίσει αποτελεί μια μορφή μπούλινγκ, ενώ δήλωσε ότι δεν ντρέπεται για αυτό που είναι. Παράλληλα, απαίτησε να σταματήσει ο Τύπος να ασχολείται με την εμφάνισή της και ξεκαθάρισε ότι δεν οφείλει να απολογηθεί σε κανέναν.
Ανατρέχοντας στον περασμένο Μάρτιο που βρέθηκε στο στόχαστρο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε στη βρετανική Vogue ότι «έκλαιγε κάθε μέρα» αναγκασμένη να υπομένει αυτούς τους τίτλους. «“Ω Θεέ μου, τι έχει κάνει στο πρόσωπό της; Γιατί έγινε ξανθιά; Φαίνεται 60 χρονών!”», είπε η Μπράουν, σατιρίζοντας τους τίτλους.
Παρότι τρέφει σεβασμό για τη δημοσιογραφία, καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζεται στον Τύπο, κάνοντας λόγο για μπούλινγκ. «Σέβομαι τη δημοσιογραφία. Μου αρέσει να διαβάζω άρθρα για τους αγαπημένους μου ανθρώπους και να μαθαίνω τι κάνουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παπαράτσι, παρότι είναι παρεμβατικοί, παρότι εμένα με κάνουν να νιώθω χάλια — ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μη με “σφάζετε” με τον τίτλο. Είναι τόσο λάθος και είναι μπούλινγκ, ειδικά για τα νεαρά κορίτσια που μπαίνουν τώρα σ’ αυτή τη βιομηχανία και ήδη αμφισβητούν τα πάντα», εξήγησε.
Millie Bobby Brown Demands the Press Stop Slamming Her Body in Article Headlines: 'I Respect Journalism' but 'Get Off My F---ing Case. I Am 21' https://t.co/5fjt0rsUq8— Variety (@Variety) November 5, 2025
«Έκλαιγα ενώ μου έκαναν μαλλιά και μακιγιάζ. Μάλιστα βούρκωσα όταν είδα τη Σαμπρίνα στα παρασκήνια», ανέφερε. «Η νοοτροπία της είναι πολύ “Γ...α τους” — κάτι που κι εγώ το ήξερα μέσα μου, αλλά όταν το ακούς από κάποιον άλλον, λες: “Ναι! Αυτό είναι!”», πρόσθεσε.
«Αν το ότι είμαι ξανθιά ή ότι κάνω πιο έντονο μακιγιάζ πραγματικά σας ενοχλεί, θα το αντιμετωπίσω — όχι μόνο για μένα, αλλά για κάθε άλλο κορίτσι που θέλει να δοκιμάσει ένα νέο χτένισμα ή να φορέσει κόκκινο κραγιόν», τόνισε, εξηγώντας γιατί ανάρτησε το βίντεο στο Instagram. «Ε, ξεκολλήστε από πάνω μου, εντάξει; Είμαι 21. Θα διασκεδάσω, θα παίξω και θα είμαι ο εαυτός μου», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι δημοσιογράφοι καταναλώνουν χρόνο σχολιάζοντας την εμφάνισή της. Ωστόσο, δεν πτοείται, αφού δεν οφείλει να ζητήσει την έγκριση κανενός για τις επιλογές σχετικά με την εικόνα της. «Το γεγονός ότι ενήλικοι συντάκτες ξοδεύουν τον χρόνο τους αναλύοντας το πρόσωπό μου, το σώμα μου, τις επιλογές μου, είναι ανησυχητικό. Το ότι κάποια από αυτά τα άρθρα γράφονται από γυναίκες; Ακόμη χειρότερο. Μιλάμε διαρκώς για στήριξη και ενδυνάμωση των νέων γυναικών, αλλά όταν έρθει η ώρα, φαίνεται πιο εύκολο να τις κατεδαφίζουμε για τα κλικ. Απογοητευμένοι άνθρωποι δεν αντέχουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα με τους δικούς της όρους, όχι τους δικούς τους. Αρνούμαι να απολογηθώ επειδή μεγαλώνω. Αρνούμαι να μικρύνω τον εαυτό μου για να χωρέσω στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες ανθρώπων που δεν αντέχουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα. Δεν θα ντραπώ για το πώς δείχνω, πώς ντύνομαι ή πώς παρουσιάζω τον εαυτό μου», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα