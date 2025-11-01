Τζάστιν Μπαλντόνι: Απορρίφθηκαν οι αξιώσεις του κατά της Μπλέικ Λάιβλι, του Ράιαν Ρέινολντς και των New York Times
O 41χρονος ηθοποιός έχασε την ευκαιρία να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που είχε απορρίψει τις αγωγές δυσφήμησης
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχασε την ευκαιρία να ασκήσει έφεση κατά απόφασης που απέρριψε τις αγωγές δυσφήμησης εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, του Ράιαν Ρέινολντς και των New York Times. Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η τελική απόφαση στην υπόθεση μόλις καταχωρήθηκε και όλες οι αξιώσεις του Τζάστιν απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.
Η αρχική απόφαση εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο και ο 41χρονος ηθοποιός θα μπορούσε να είχε ασκήσει έφεση, αλλά η προθεσμία παρήλθε χωρίς εκείνος να προχωρήσει σε κάποια νομική κίνηση.
Οι αξιώσεις της Μπλέικ κατά του Τζάστιν παραμένουν σε ισχύ — και εκείνη επιδιώκει να της καταβάλει ο συμπρωταγωνιστής στην ταινία «It Ends With Us» τις αμοιβές των δικηγόρων της στη δικαστική τους διαμάχη.
Η νομική διαμάχη ξέσπασε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», γεγονός που οδήγησε τον ίδιο και την εταιρεία του, Wayfarer Studios, να ανταπαντήσουν με αγωγή δυσφήμησης κατά της Λάιβλι, της εκπροσώπου Τύπου της, Λέσλι Σλόουν, και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, είχαν καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του Ρέινολντς και 250 εκατομμυρίων κατά των New York Times.
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι είχε υποστηρίξει ότι οι New York Times επέλεξαν σκόπιμα συγκεκριμένα μηνύματα και emails για να τον παρουσιάσουν ως «κακό», όμως το δικαστήριο έκρινε ότι το ρεπορτάζ ευθυγραμμιζόταν με την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασε η Μπλέικ Λάιβλι στην αγωγή της.
Όσον αφορά στον Ράιαν Ρέινολντς ο Τζάστιν Μπαλντόνι τον είχε κατηγορήσει ότι τον χαρακτήρισε ψευδώς «σεξουαλικό κυνηγό», όμως ο δικαστής διαπίστωσε ότι η δήλωση αυτή ήταν επίσης σύμφωνη με τους ισχυρισμούς της 38χρονης ηθοποιού και ότι ο σύζυγός της δεν είχε λόγο να πιστεύει πως δεν ήταν αληθινοί. Ως εκ τούτου, ο δικαστής έκρινε ότι το σχόλιο δεν μπορούσε να αποτελέσει βάση για αγωγή δυσφήμησης.
Justin Baldoni looks like he's accepted his fate in his legal war with Blake Lively ... because he missed the deadline to appeal a judge's ruling that dismissed his lawsuits against her, Ryan Reynolds and The New York Times.— TMZ (@TMZ) November 1, 2025
Read more: https://t.co/hjw0CgVYCm pic.twitter.com/mB6H1AWjl7
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
