Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Διάσωση 48 μεταναστών στην Κρήτη
Διάσωση 48 μεταναστών στην Κρήτη
Η βάρκα εντοπίστηκε από drone της Frontex
Βάρκα με 48 μετανάστες εντοπίστηκε από drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή των μεταναστών από σκάφος της Frontex.
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι πέντε μποφόρ.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή των μεταναστών από σκάφος της Frontex.
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι πέντε μποφόρ.
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