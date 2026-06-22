Παρουσία δύο ατόμων τελέστηκε η κηδεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία

Ο θρύλος της σύγχρονης τέχνης έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών - Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη τελετή για τη ζωή και το έργο του στο Λονδίνο την άνοιξη του 2027