Τα χτυπήματα στο κεφάλι σκότωσαν τη 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά, τι έδειξε η νεκροψία
Τα χτυπήματα στο κεφάλι σκότωσαν τη 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά, τι έδειξε η νεκροψία
Το πρωί της Τρίτης σε Εισαγγελέα και ανακριτή ο 43χρονος καθ’ ομολογία δράστης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά προέκυψαν από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της άτυχης γυναίκας. Όπως προέκυψε από τα ευρήματα, ο θάνατος της προήρθε από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ οι μαχαιριές σύμφωνα με τον ιατροδικαστή είναι επιφανειακές.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός της 45χρονης επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της κατάφερε ο 43χρονος νοικάρης της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.
Όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης στο Flashnews.gr, οι τραυματισμοί στο κεφάλι ήταν εκείνοι που αποδείχθηκαν μοιραίοι για τη 45χρονη. Αντίθετα, τα τραύματα από μαχαίρι που επίσης παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο δράστης ήταν επιφανειακά και δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, καθώς δεν εισχώρησαν στον θώρακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι. Όταν εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος, πιστεύοντας ότι θα την σκοτώσει. Διαπιστώνοντας όμως ότι παρέμενε ζωντανή, φέρεται να της κατάφερε νέα χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο.
Οι λεπτομέρειες της εξιχνίασης της υπόθεσης παρουσιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.
Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αρχικά θα απολογηθεί για την υπόθεση καλλιέργειας ινδικής κάνναβης, ενώ μετά την απαγγελία της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 45χρονης.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός της 45χρονης επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της κατάφερε ο 43χρονος νοικάρης της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.
Όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης στο Flashnews.gr, οι τραυματισμοί στο κεφάλι ήταν εκείνοι που αποδείχθηκαν μοιραίοι για τη 45χρονη. Αντίθετα, τα τραύματα από μαχαίρι που επίσης παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο δράστης ήταν επιφανειακά και δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, καθώς δεν εισχώρησαν στον θώρακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι. Όταν εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος, πιστεύοντας ότι θα την σκοτώσει. Διαπιστώνοντας όμως ότι παρέμενε ζωντανή, φέρεται να της κατάφερε νέα χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο.
Οι λεπτομέρειες της εξιχνίασης της υπόθεσης παρουσιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.
Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αρχικά θα απολογηθεί για την υπόθεση καλλιέργειας ινδικής κάνναβης, ενώ μετά την απαγγελία της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 45χρονης.
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