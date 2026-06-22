«Μπαράζ» ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα – Οι 17 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Αλκοτέστ

«Μπαράζ» ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα – Οι 17 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 διπλώματα και 1.382 άδειες κυκλοφορίας

«Μπαράζ» ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα – Οι 17 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Στο στόχαστρο της Τροχαίας Αττικής βρέθηκαν για ακόμα μία εβδομάδα οι παραβάτες των δρόμων, στο πλαίσιο εκτεταμένων δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πάνω από 26.000 αλκοτέστ και συνέλαβαν 41 οδηγούς με τους 17 από αυτούς να είναι υπό την επήρεια αλκοολ.

Ειδικότερα από την Τροχαία κατά το διάστημα 15/ έως και 22/6 διενεργήθηκαν 26.671 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Eξόρμηση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής


Κατά τους ίδιους ελέγχους βεβαιώθηκαν επίσης 9.606 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 άδειες ικανότητας οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

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