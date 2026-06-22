Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
«Μπαράζ» ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα – Οι 17 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
«Μπαράζ» ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα – Οι 17 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 διπλώματα και 1.382 άδειες κυκλοφορίας
Στο στόχαστρο της Τροχαίας Αττικής βρέθηκαν για ακόμα μία εβδομάδα οι παραβάτες των δρόμων, στο πλαίσιο εκτεταμένων δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πάνω από 26.000 αλκοτέστ και συνέλαβαν 41 οδηγούς με τους 17 από αυτούς να είναι υπό την επήρεια αλκοολ.
Ειδικότερα από την Τροχαία κατά το διάστημα 15/ έως και 22/6 διενεργήθηκαν 26.671 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Κατά τους ίδιους ελέγχους βεβαιώθηκαν επίσης 9.606 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 άδειες ικανότητας οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
Ειδικότερα από την Τροχαία κατά το διάστημα 15/ έως και 22/6 διενεργήθηκαν 26.671 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Κατά τους ίδιους ελέγχους βεβαιώθηκαν επίσης 9.606 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 άδειες ικανότητας οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα