Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: Την ημέρα του γάμου μου του κράτησα μία θέση
Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: Την ημέρα του γάμου μου του κράτησα μία θέση
Η δημοσιογράφος φωτογραφήθηκε λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νίκο Κώτση τον Φεβρουάριο, έχοντας μία φωτογραφία του πατέρα της δίπλα της
Μία ανάρτηση έκανε η Μπάγια Αντωνοπούλου για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή, επισημαίνοντας πως του κράτησε μία θέση στον γάμο της.
Η δημοσιογράφος, την Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της κατά την προετοιμασία της πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νίκο Κώτση τον περασμένο Φεβρουάριο, έχοντας δίπλα της μία καρέκλα πάνω στην οποία βρισκόνταν μία κορνίζα του πατέρα της, σημειώνοντας τη λεζάντα πως ήταν υπέροχος άνθρωπος και ήθελε εκείνη την ημέρα να τον έχει στο πλευρό της.
Η Μπάγια Αντωνοπούλου έγραψε επίσης πως ελπίζει να είναι περήφανος για εκείνη: «Λένε πως όταν ένας άνθρωπος φεύγει, μένει για πάντα στις αναμνήσεις μας. Εγώ πιστεύω πως κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Την ημέρα του γάμου μου κράτησα μια θέση για εκείνον. Ήθελα να είναι εκεί, όπως τον ένιωθα μέσα στην καρδιά μου.. Εύχομαι να είναι περήφανος για εμένα, για τη ζωή που χτίζω και για όλα όσα έρχονται. Να μας προστατεύει από εκεί ψηλά και να μας στέλνει πάντα την αγάπη και την ευλογία του. Και σε όλους εσάς που έχετε ακόμη τον μπαμπά σας δίπλα σας, αγκαλιάστε τον λίγο πιο σφιχτά σήμερα. Πείτε του πόσο τον αγαπάτε. Γιατί η αγάπη ενός πατέρα είναι ένα δώρο που μας συνοδεύει για πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Και σε εκείνους που λείπουν από τη γη, αλλά ζουν αιώνια στις καρδιές μας. Ρενέ μου, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο υπέροχος πατέρας».
Δείτε την ανάρτηση
Η δημοσιογράφος, την Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της κατά την προετοιμασία της πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νίκο Κώτση τον περασμένο Φεβρουάριο, έχοντας δίπλα της μία καρέκλα πάνω στην οποία βρισκόνταν μία κορνίζα του πατέρα της, σημειώνοντας τη λεζάντα πως ήταν υπέροχος άνθρωπος και ήθελε εκείνη την ημέρα να τον έχει στο πλευρό της.
Η Μπάγια Αντωνοπούλου έγραψε επίσης πως ελπίζει να είναι περήφανος για εκείνη: «Λένε πως όταν ένας άνθρωπος φεύγει, μένει για πάντα στις αναμνήσεις μας. Εγώ πιστεύω πως κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Την ημέρα του γάμου μου κράτησα μια θέση για εκείνον. Ήθελα να είναι εκεί, όπως τον ένιωθα μέσα στην καρδιά μου.. Εύχομαι να είναι περήφανος για εμένα, για τη ζωή που χτίζω και για όλα όσα έρχονται. Να μας προστατεύει από εκεί ψηλά και να μας στέλνει πάντα την αγάπη και την ευλογία του. Και σε όλους εσάς που έχετε ακόμη τον μπαμπά σας δίπλα σας, αγκαλιάστε τον λίγο πιο σφιχτά σήμερα. Πείτε του πόσο τον αγαπάτε. Γιατί η αγάπη ενός πατέρα είναι ένα δώρο που μας συνοδεύει για πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Και σε εκείνους που λείπουν από τη γη, αλλά ζουν αιώνια στις καρδιές μας. Ρενέ μου, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο υπέροχος πατέρας».
Δείτε την ανάρτηση
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