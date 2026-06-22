Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες
Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες
Τεράστιος αριθμός από τα έντομα είχε προσκολληθεί στα δέντρα κοντά στο σημείο του ατυχήματος
Τριαξονικό φορτηγό που μετέφερε κυψέλες ανατράπηκε την Κυριακή στο Τέξας με αποτέλεσμα να διαφύγουν δύο εκατομμύρια μέλισσες.
Το ατύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Μόρισβιλ, στα ανατολικά της πολιτείας, και οδήγησε τις τοπικές αρχές έκτακτης ανάγκης να προειδοποιήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο έδειχναν μελισσοκόμους ντυμένους με λευκά προστατευτικά ρούχα να εργάζονται μέσα σε τεράστια σύννεφα μελισσών. Τεράστιος αριθμός από τα έντομα είχε προσκολληθεί στα δέντρα που ήταν στο σημείο.
Το περιστατικό με τις μέλισσες στο Τέξας αντιμετωπίστηκε αρκετά γρήγορα, αναφέρει ο Guardian.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Όραντζ σε ανακοίνωσή τους μερικές ώρες αργότερα την Κυριακή ανέφεραν ότι οι μέλισσες μεταφέρονταν σε μελισσοκόμους στην περιοχή.
Το ατύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Μόρισβιλ, στα ανατολικά της πολιτείας, και οδήγησε τις τοπικές αρχές έκτακτης ανάγκης να προειδοποιήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο έδειχναν μελισσοκόμους ντυμένους με λευκά προστατευτικά ρούχα να εργάζονται μέσα σε τεράστια σύννεφα μελισσών. Τεράστιος αριθμός από τα έντομα είχε προσκολληθεί στα δέντρα που ήταν στο σημείο.
Το περιστατικό με τις μέλισσες στο Τέξας αντιμετωπίστηκε αρκετά γρήγορα, αναφέρει ο Guardian.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Όραντζ σε ανακοίνωσή τους μερικές ώρες αργότερα την Κυριακή ανέφεραν ότι οι μέλισσες μεταφέρονταν σε μελισσοκόμους στην περιοχή.
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