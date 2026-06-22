Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τέξας Μέλισσες Φορτηγό

Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες

Τεράστιος αριθμός από τα έντομα είχε προσκολληθεί στα δέντρα κοντά στο σημείο του ατυχήματος

Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες
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Τριαξονικό φορτηγό που μετέφερε κυψέλες ανατράπηκε την Κυριακή στο Τέξας με αποτέλεσμα να διαφύγουν δύο εκατομμύρια μέλισσες.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Μόρισβιλ, στα ανατολικά της πολιτείας, και οδήγησε τις τοπικές αρχές έκτακτης ανάγκης να προειδοποιήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο έδειχναν μελισσοκόμους ντυμένους με λευκά προστατευτικά ρούχα να εργάζονται μέσα σε τεράστια σύννεφα μελισσών. Τεράστιος αριθμός από τα έντομα είχε προσκολληθεί στα δέντρα που ήταν στο σημείο.

Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες
Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες
Δύο εκατομμύρια μέλισσες ξέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού στο Τέξας, δείτε φωτογραφίες


Το περιστατικό με τις μέλισσες στο Τέξας αντιμετωπίστηκε αρκετά γρήγορα, αναφέρει ο Guardian.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Όραντζ σε ανακοίνωσή τους μερικές ώρες αργότερα την Κυριακή ανέφεραν ότι οι μέλισσες μεταφέρονταν σε μελισσοκόμους στην περιοχή.
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