Το show του Σαλάχ στα αποδυτήρια και στους δρόμους του Βανκούβερ μετά την πρώτη νίκη της Αιγύπτου σε Μουντιάλ, βίντεο

Οι «Φαραώ» επικράτησαν 3-1 της Νέας Ζηλανδίας με κορυφαίο τον Σαλάχ και πλέον είναι πολύ κοντά και στην πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026





Όπως ήταν φυσικό, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Αιγύπτιους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν έξαλλα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια, όπου στήθηκε ένα πραγματικό πάρτι.







👑🇪🇬 Mo Salah & co, celebrating Egypt’s first win ever at the World Cup.@EgyptNT 🎥 pic.twitter.com/pMISQP9mWK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026





Οι πανηγυρισμοί δεν περιορίστηκαν στα αποδυτήρια.



Οι διεθνείς της Αιγύπτου συνέχισαν να γιορτάζουν μαζί με φιλάθλους στους δρόμους του Βανκούβερ, με τον Σαλάχ να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο.



Κλείσιμο Mohamed Salah e os jogadores da seleção egípcia comemorando pelas ruas de Vancouver, Canadá, a vitória sobre a Nova Zelândia, a primeira da história do Egito em Copas do Mundo.



📽️@SalahWorld11 pic.twitter.com/YJSN7CRSHz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 22, 2026

Σε άλλο βίντεο, ο 34χρονος επιθετικός σηκώνεται στους ώμους συμπαικτών του, ενώ οι οπαδοί τραγουδούν και χειροκροτούν.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αιγύπτου στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας για τη χώρα του.



Η νίκη της Αιγύπτου με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας δεν ήταν ένα απλό θετικό αποτέλεσμα. Ήταν μια ιστορική στιγμή για το αφρικανικό έθνος, καθώς αποτέλεσε την πρώτη νίκη της χώρας σε τελική φάση Μουντιάλ Όπως ήταν φυσικό, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Αιγύπτιους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν έξαλλα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια, όπου στήθηκε ένα πραγματικό πάρτι.Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral, ο Μοχάμεντ Σαλάχ εμφανίζεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, χορεύοντας μαζί με τους συμπαίκτες του υπό τους ήχους τραγουδιών και συνθημάτων.Ο αρχηγός της Αιγύπτου δεν έκρυψε τη χαρά του για το ιστορικό επίτευγμα, συμμετέχοντας ενεργά στη γιορτή που ακολούθησε τη μεγάλη ανατροπή.Οι πανηγυρισμοί δεν περιορίστηκαν στα αποδυτήρια.Οι διεθνείς της Αιγύπτου συνέχισαν να γιορτάζουν μαζί με φιλάθλους στους δρόμους του Βανκούβερ, με τον Σαλάχ να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο.Σε άλλο βίντεο, ο 34χρονος επιθετικός σηκώνεται στους ώμους συμπαικτών του, ενώ οι οπαδοί τραγουδούν και χειροκροτούν.Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αιγύπτου στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας για τη χώρα του.

«Θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε περήφανους τους ανθρώπους της Αιγύπτου. Αυτό που πετύχαμε σήμερα είναι ιστορικό για εμάς.



Ίσως για άλλες χώρες οι νίκες σε Μουντιάλ να θεωρούνται κάτι συνηθισμένο, αλλά για εμάς δεν συμβαίνει συχνά», δήλωσε μεταξύ άλλων.



Η Αίγυπτος βρίσκεται πλέον στην κορυφή του 7ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς και κρατά την πρόκριση στα χέρια της.



Μάλιστα, ένας βαθμός απέναντι στο Ιράν στην τελευταία αγωνιστική αρκεί για να εξασφαλίσει την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ.