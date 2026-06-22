Απίστευτο περιστατικό στον Χολαργό: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και επιχείρησε να διαφύγει με λεωφορείο

Ο 55χρονος συγκρούστηκε με ταξί και άλλο όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων, τραυματίζοντας ελαφρά μία γυναίκα – Πολίτες τον ακινητοποίησαν σε στάση μέχρι να φτάσει η αστυνομία